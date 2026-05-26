Конец войны в Украине: в Раде озвучили инсайды со встречи с Зеленским

Президент Владимир Зеленский и война в Украине / © ТСН.ua

Народный депутат Украины Юрий Камельчук рассказал о закрытой встрече руководства государства с фракцией «Слуга народа». Участники обсуждали сценарии завершения войны, экономические вызовы и стратегические приоритеты.

Детали встречи политик раскрыл в эфире телеканала «Новини.Live».

Камельчук подтвердил, что во встрече участвовали ключевые представители власти — руководство Офиса президента, правительства и Верховной Рады.

Комментируя информацию о словах президента Владимира Зеленского относительно возможного завершения горячей фазы войны до ноября, нардеп прямо этого не подтвердил, однако отметил, что такие дискуссии возникают регулярно в разных форматах.

«Говорили о том, и это уже не впервые, у нас каждый год появляется такой шанс (на завершение горячей фазы войны — ред.). На самом деле, шанс завершить войну каждый год связан с усилиями Вооруженных сил Украины. То, как мы достаем их (российские — ред.) объекты НПЗ и другие, мешаем им зарабатывать, мешаем им заправлять военное вооружение российское, соответственно, и они становятся более склонными к переговорам», — высказался политик.

По его словам, на развитие ситуации могут влиять несколько факторов — в частности обмены военнопленными, удары по российской инфраструктуре и внутренние процессы в РФ.

«Сейчас они (обмены пленными — ред.) происходят чаще всего, и, наверное, это один из самых ценных, весомых моментов, потому что семьи воссоединяются», — отметил Камельчук.

Он ответил на вопрос, можно ли считать такие обмены признаками приближения мира.

«Это сигналы к миру в связи с тем, что фактически это вершина айсберга. Если много обменов происходит, то здесь еще ниже происходят переговоры, результаты которых пока еще нельзя сообщать. Но вторым фактором, кроме того, что мы бьем по России, по российским НПЗ, они видят, как сильно мы бьем в ответ им по зубам. Плюс к тому, что у нас на линии разграничения создаются так называемые мясорубки, мы буквально уничтожаем нашей дроновой армией большое количество нападений, которые они пытаются делать, ДРГ там и так далее», — рассказал народный избранник.

Отдельно депутат отметил, что внутренняя ситуация в России, по его словам, существенно ухудшилась для президента Владимира Путина. Камельчук отметил, что об этом все чаще пишут международные медиа, которые сообщают о недовольстве российского истеблишмента.

На вопрос, разделяет ли такую оценку президент Украины, нардеп ответил так: «И президент, он на это намекал, однако прямо он не говорил, потому что он не может этого условно утверждать, он там не находится. Но даже так называемые хорошие русские, которые находятся где-то в Европе, об этом говорят, утверждают, что возможно даже может произойти что-то непредвиденное на России, но это будет происходить изнутри самой России».

Также политик выразил сомнение относительно возможности массовых протестов в России, но предположил другие сценарии развития событий.

«Я точно не верю в российский Майдан, но если вспомнить историю, то военный путч когда-то на России уже был. Дай Бог, чтобы там произошло нечто подобное, а мы со своей стороны, с Вооруженными силами Украины будем помогать в закреплении им этих настроений», — рассказал Камельчук.

Напомним, на встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский заявил о больших надеждах завершить горячую фазу войны до ноября этого года, воспользовавшись текущим преимуществом на фронте, но исключительно при условии предоставления гарантий безопасности. Эту информацию подтвердила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, отметив, что главная цель власти — не дать России передохнуть для новых боевых действий.

Также Зеленский сообщил, что Рада выполнила все требования для открытия переговорных кластеров по членству в ЕС до лета. Компромиссный вариант ассоциированного членства без права голоса Украину не устраивает.

Как сообщили источники ТСН, во время встречи с нардепами Зеленский призвал их активнее включиться в работу и сосредоточиться на внутренних вызовах, чтобы усилить позиции Украины. Такая внутренняя мобилизация должна помочь выстроить эффективный диалог с партнерами, вести переговоры по России и завершить горячую фазу войны до конца года.

