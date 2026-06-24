Конференция без Зеленского: почему Туск откровенно обрадовался отсутствию украинского президента

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

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В Польше накануне Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) глава правительства Дональд Туск анонсировал серьезный разговор с украинской делегацией, чтобы попытаться урегулировать текущий дипломатический кризис.

Об этом пишет RMF24.

Горькие слова и эскалация эмоций

Глава польского правительства подчеркнул, что его главной задачей было довести подготовку международной конференции до успешного финала. Он выразил надежду, что эта площадка станет действенным способом для остановки вредоносной эскалации между Варшавой и Киевом. В то же время, политик не собирается избегать сложных исторических тем во время запланированных встреч.

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«Наверное, завтра будет возможность сказать несколько сильных и горьких слов в адрес политиков, которые неадекватно реагируют на вытекающие из сложной истории разногласия», — заявил Дональд Туск.

Премьер-министр добавил, что планирует высказать эти замечания максимально откровенно. Он подчеркнул, что сделает это непосредственно в присутствии главы украинского правительства Юлии Свириденко.

Отсутствие Зеленского и стратегические интересы

Комментируя отмену визита Владимира Зеленского, Туск признался, что украинский премьер предварительно консультировался с ним по этому решению. По его мнению, такой шаг может даже пойти на пользу масштабному международному мероприятию.

«Я воспринимаю это с ощущением, что это тоже может послужить в пользу этой конференции. Будет меньше эмоций, а больше, по сути», — оценил ситуацию польский премьер.

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Ранее глава польского правительства публично признал сложность нынешних двусторонних отношений, однако заверил, что не будет подпитывать эту напряженность ради повышения политических рейтингов. Он убежден, что стратегическая безопасность требует от Варшавы построения крепких связей с Киевом на основе видения общего будущего, а не через призму прошлых исторических травм.

По словам политика, долгосрочные национальные интересы обеих стран состоят в продолжении тесного экономического сотрудничества. Поэтому во время мероприятия в Гданьске стороны должны заключить ряд новых договоров, ведь сохранение порядочности во время войны всегда приносит положительные результаты для обоих государств.

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