Конфеты «Roshen» Порошенко снова продаются в России: военные требуют проверки схемы бизнеса олигарха

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Об этом пишет украинский военный Алексей «Сталкер».

«Продукция фирмы Порошенко «Roshen» «Безумная пчелка», «Шоколапки», «Сливки Ленивки» и другие вновь доступны на российском рынке. В частности, конфеты «Roshen» продаются на гигантском маркетплейсе россии Wildberries. На вопрос покупателей «Рошен» ли это, продавец отвечает утвердительно», – пишет Алексей «Сталкер».

Военный обратился в правоохранительные органы Украины с просьбой проверить: по каким «схемам» продукция фирмы Порошенко «Roshen» продается в стране-агрессоре, а также дать ответ, нет ли в таких действиях олигарха признаков государственной измены или пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ).

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«Уверен, торговля с россией – не случайность. Подобная бизнес-модель Петра Порошенко давно известна. Он уже фигурирует в расследовании о закупке угля из ОРДЛО под видом африканского. За это имеет подозрение в государственной измене. Следовательно, если уголь с оккупированных территорий может идти как африканский, то и конфеты могут продаваться в россии как «нейтральный импорт». Более того, у Порошенко уже есть санкции, в том числе и за торговлю с россией в войну и госизмену», – пишет «Сталкер».

Как отмечает военный, еще больше подозрений в этой истории вызывает позиция депутатов от партии Порошенко, по его словам, фактически оправдывающих торговлю со страной-агрессором.

«Депутатов «Европейской солидарности» вооружили информационным темником: якобы продукция «Roshen» продается во многих странах, а как она попадает в россию – не проблема Порошенко. Более того, недавно даже российские депутаты публично подтвердили: Порошенко поставляет продукцию в РФ через оффшорные схемы. Но российские власти не трогают украинского «патриота». Недаром он – бизнес-партнер кума путина», – пишет Алексей «Сталкер».

«Сталкер» также отмечает, что кроме бизнеса в России Порошенко имеет длительную историю сотрудничества с российскими властями.

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«Создается впечатление, что Порошенко не просто ведет бизнес в России – он органично в ней укоренился. Ведь кроме продажи конфет в России, он уже обвиняется в лоббировании Харьковских соглашений за продолжение размещения ЧФ России в Крыму; финансировании российских террористов; деятельности завода «Богдан» в России в войну; совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и т.д. Даже на одиннадцатом году войны, в то время как российские войска убивают граждан Украины, Порошенко обеспечивает их сладостями. В этом контексте уместна старая сентенция: «Когда ты мертв – ты этого не чувствуешь, но больно другим». Так же – когда ты барыга», – резюмирует «Сталкер».

Как сообщалось ранее, за последний год уровень недоверия украинцев к лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко вырос до рекордных 70%. В частности, отношение общества к Порошенко еще больше ухудшилось после санкций и дела о госизмене. Это может свидетельствовать о запросе украинцев на справедливое наказание политика.