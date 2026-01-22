Конфискация российских активов: Бельгия объяснила, почему не может одобрить этот шаг

Барт де Вевер и Владимир Зеленский / © AP

Бельгия не может конфисковать арестованные российские активы.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

«Я думаю, что, прежде всего, я хочу сказать, что Европа обязана финансировать Украину, и мы это сделали. Европа никогда не получит призов за то, как она принимает решение, но, в конечном счете, есть результат — 90 миллиардов для финансирования Украины в этом и в следующем году», — сказал он во время Украинского завтрака в Давосе в четверг.

По словам бельгийского премьера, также было принято решение об иммобилизации денег российского Центрального банка, большинство из которых находятся в Бельгии, на неопределенный срок.

«Это очень важное решение, потому что, конечно, нельзя просто взять чьи-то деньги. Мы не воюем с Россией. Европа не воюет с Россией. Нельзя просто конфисковать деньги. Это акт войны. Не стоит это недооценивать», — заявил он.

Де Вевер подчеркнул, что такого не было раньше никогда в истории.

«Иммобилизованные деньги даже во время Второй мировой войны никогда не конфисковались. Это был бы первый случай в истории, когда бы это произошло, и это имело бы серьезные последствия для Европы, для веры, доверия к финансовой системе, для еврозоны. Это не следует недооценивать. Нет такого понятия как бесплатные деньги. Все, что на самом деле звучит просто, очень сложно», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что с этим решением должна согласиться вся Европа, при этом некоторые ее государства-члены «не столь проукраинские».

«Некоторые могут на определенном этапе сказать, что мы больше не хотим продлевать санкции, и тогда вам немедленно придется вернуть эти активы», — объяснил он.

«Финансирование Украины есть, и активы будут обездвижены до конца войны, а это значит, что, как всегда было в истории, когда будет мирное соглашение, активы будут на столе», — добавил премьер-министр.

Барт де Вевер заверил, что лично позаботится о том, чтобы «каждая копейка этих денег была использована для возврата долга и восстановления Украины».

«Мне было бы очень грустно видеть, как хоть одно евро вернется в Москву. Но мы должны уважать международное право. Это произойдет в тот момент. А между этим моментом и теперь Европа будет финансировать войну в Украине, как мы должны делать, потому что они воюют за нас», — сказал он.

Напомним, Еврокомиссия официально представила масштабный проект финансовой помощи Украине общим объемом 90 миллиардов евро. Эта помощь будет обеспечена замороженными активами страны-агрессора.