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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Конфискация российских активов: канцлер Германии предупредил о рисках для Европы

Конфискация активов может создать риск для европейского финансового рынка и подорвать доверие к евро.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о потенциальных рисках для европейского финансового рынка в случае принятия решения об изъятии замороженных активов России.

Об этом Мерц рассказал в интервью изданию Die Zeit.

"Возможность конфискации сейчас изучается. Если появится юридически безопасное основание использовать эти средства, мы это сделаем. Но следует помнить о возможных рисках для стабильности европейского финансового рынка", - заявил Мерц.

Европейские лидеры, по информации газеты, до сих пор ищут юридические механизмы, позволяющие направить эти средства на восстановление Украины, не создавая при этом международного прецедента, что может навредить доверию к евро как резервной валюте.

В ряде стран ЕС, а также в Европейском центральном банке, выражается осторожность по поводу прямой конфискации суверенных российских резервов. Там опасаются правовых осложнений и негативных последствий всей финансовой системы Евросоюза.

Ранее в выводах саммита Европейского Союза 2025 года отмечалось, что замороженные российские активы должны оставаться такими, пока РФ не прекратит свою войну против Украины и не компенсирует нанесенный ей ущерб.

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