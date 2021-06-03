"Конфликт интересов": Разумков прокомментировал законопроект Зеленского о деолигархизации

Документ поступил в парламент.

Председатель парламента Дмитрий Разумков считает, что в законопроекте об олигархах президента Владимира Зеленского существует конфликт интересов.

Об этом спикер Верховной Рады сказал во время брифинга 3 июня.

По словам Разумкова, гипотетически, олигархи могут быть в составе СНБО, а именно оно будет определять человека олигархом: "вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица к вышеупомянутому списку, и это будет откровенным конфликтом интересов при принятии того или иного решения".

Именно поэтому спикер считает целесообразным создание специального органа, который этим занимался бы. Разумков говорит, что их можно было создать по аналогии с комиссиями, которые занимаются отбором в НАБУ, или САП.

"Это важный аспект деятельности власти. На счет закона, я утром смог с ним ознакомиться. Сама идея правильная, много дельных вещей. С учетом того, какие функции предусматриваются для Совета национальной безопасности и обороны, а он именно совещательный, консультативный, координационный орган — ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям", — говорит председатель ВР.

Как сообщалось, накануне, 2 июня, президент подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о деолигархизации. В документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". В ОП уверяют, что законопроект не затрагивает права людей, которые подпадают под определение олигарха.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине впервые за много лет количество олигархов снизилось, а после того, как суд отправил под домашний арест кума Путина и лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, в государстве начнут деолигархизировать и других заинтересованных лиц. Зеленский предупредил, что подобные мероприятия ожидают и других олигархов, если они не станут просто крупными бизнесменами.

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