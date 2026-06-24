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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Время на прочтение
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Конфликт Киева и Варшавы: в Польше поставили точку в вопросе посредничества

В Польше заявили, что не нуждаются в посредниках в отношениях с Украиной.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Флаг Польши.

Флаг Польши. / © Unsplash

Польше не нужны посредники для урегулирования отношений с Украиной, ухудшившихся на фоне скандала с УПА и изъятием у президента Владимира Зеленского ордена Белого орла.

Об этом заявил спикер польского правительства Адам Шлапка, сообщает Onet.

По его словам, Варшава не нуждается в посредничестве в отношениях с Украиной, хотя на этот раз ситуация «более сложная». Да, он ответил на готовность Брюсселя быть посредником в урегулировании спора.

«Я считаю, что в отношениях Польши с Украиной нам не нужно посредничество. Конечно, ситуация сложнее, чем раньше. Я считаю, что в интересах Польши и Украины деэскалация этого конфликта, ведь нам вместе есть над чем работать», — высказался Шлапка.

Как сообщалось, главная советница президента Литвы по внешней политике Аста Скайскирите сообщила, что Вильнюс может выступить посредником в конфликте между Польшей и Украиной. По ее словам, для организации прямого разговора между Владимиром Зеленским и Каролем Навроцким «необходимо серьезное вмешательство».

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши ордена Белого Орла. Причиной тому стал скандал из-за присвоения одной из украинских воинских частей наименования в честь Героев УПА. Мол, это противоречит хорошему отношению к историческим ценностям.

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Дата публикации
Количество просмотров
1135
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