Конфликт между Россией и Азербайджаном: эксперт назвал главные причины

Азербайджан / © Associated Press

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Обострение в отношениях между Россией и Азербайджаном не является случайностью, а отражает системную потерю влияния Кремля на постсоветском пространстве.

Об этом сообщил политолог Вадим Денисенко в соцсети Facebook.

Эксперт заявил, что действия российских силовиков, в частности убийство азербайджанцев в Екатеринбурге, могут быть связаны как с потерей влияния Кремля в Баку.

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По его мнению, первой и главной причиной напряжения является нежелание Кремля признавать новые геополитические реалии на Кавказе. Россия потеряла влияние на Азербайджан, но в Кремле это не признают.

Политолог назвал несколько ключевых факторов, которые подтолкнули ситуацию к эскалации:

Война в Украине , в которой Россия не может достичь успеха.

Моральное поражение России в Иране и Сирии, где она больше не защитила своих сателлитов;

Карабахская война , в которой Москва, по мнению Баку и Анкары, продемонстрировала слабость, фактически оставив Армению без поддержки;

Отказ Кремля извиниться перед Алиевым за сбитый самолет.

Денисенко также не исключает, что одной из причин давления на азербайджанскую диаспору в России могло быть ее нежелание играть во внутриполитические сценарии Кремля, направленные против власти в Баку. В этом контексте Россия могла попытаться использовать давление на диаспору как рычаг влияния — что, по словам эксперта, является контрпродуктивным и не даст желаемого результата.

Еще один фактор — борьба за контроль над рынками, которые во многих регионах России традиционно контролируют выходцы с Кавказа. В то же время в РФ продолжается процесс так называемой «реприватизации», где ключевую роль играют силовики — прокуратура и ФСБ.

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Отдельно Денисенко обращает внимание на геополитический контекст: РФ испытывает осложнения с реализацией стратегических проектов на юге и альтернативных энергетических маршрутах, которые обходят российскую территорию. По его словам, решение этих проблем уже невозможно без участия Турции.

«Дело в том, что решение этих всех проблем без Анкары уже, де-факто, невозможно. Но и обращаться к Анкаре будет означать, что Кремль не может решать любые проблемы в постсоветском пространстве без третьей стороны», — отметил эксперт.

В этом контексте Анкара активно продвигает идею единства тюркских стран, в частности в Центральной Азии.

«И, что не менее важно, в этой игре Анкара ставит не только на Кавказ: она, де-факто обращается к тюркским странам ЦА: перестаньте играть с Россией. Мы (турки) вместе с Китаем можем защитить интересы вас (элит) и ваши страны эффективнее россиян», — пояснил Денисенко.

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Денисенко считает, что нынешние события — часть второго этапа распада империи, первый из которых состоялся в 1991 году. По его словам, империи не падают сразу. В то же время он подчеркнул, что речь о развале империи, а не России.

Политолог также упомянул, что ответственность за политику на постсоветском пространстве в Кремле несет первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. В случае провала стратегии в Азербайджане, Армении и Молдове его позиции могут существенно ослабнуть.

Обострение отношений между Россией и Азербайджаном

Напомним, 25 декабря вблизи казахстанского города Актау потерпел катастрофу пассажирский самолет Embraer 190AR рейса 8432 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что лайнер был поражен российским ПВО, а Москва пытается скрыть этот факт.

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1 июля азербайджанские медиа обнародовали объяснительную записку, которую якобы написал командир российской зенитной части, где говорилось, что российские военные открыли огонь по пассажирскому самолету AZAL Embraer E190 по приказу, полученному по телефону.

Стоит отметить, что 27 июня в Свердловской области задержали более 50 уроженцев Азербайджана. Часть из них впоследствии отпустили после проведения следственных действий. Задержания, по данным российских источников, связаны с делом об убийстве, которое произошло еще в 2001 году. Сообщается, что двое задержанных умерли.

На фоне инцидентов президенты Украины и Азербайджана — Владимир Зеленский и Ильхам Алиев — провели телефонный разговор. В СНБО Украины отметили: Россия одновременно потеряла доверие и в Баку, и в Ереване, поскольку долгое время играла на противоречиях между Азербайджаном и Арменией, удерживая обе страны под контролем из-за ситуации в Карабахе. Впрочем, с отступлением российских войск из региона Кремль потерял рычаги влияния.

Впоследствии в Баку задержали двух агентов ФСБ России, которые работали под прикрытием в местной редакции пропагандистского агентства Sputnik.

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