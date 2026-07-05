Конфликт между Украиной и Польшей: историк сказал, есть ли шанс на примирение

© Associated Press

Реклама

Примирение между Украиной и Польшей возможно только при появлении зрелых политических элит, которые будут готовы к ответственному диалогу.

Такое мнение высказал профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

По словам Грицака, сейчас он не видит достаточно зрелую политическую элиту ни в Украине, ни в Польше.

Реклама

По его мнению, с украинской стороны проблема нехватки системности и экспертности, а с польской — чрезмерная эмоциональность в вопросах исторической памяти.

«В условиях полномасштабной войны и общей угрозы со стороны России украинско-польское примирение имеет стратегическое значение не только для двух стран, но и для будущего всей Европы», — добавил он.

Конфликт между Украиной и Польшей — что известно

Украинско-польские отношения оказались на грани самого серьезного кризиса за последние годы. Символом этого кризиса можно считать инициированную президентом Польши Каролем Навроцким процедуру лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — Ордена Белого Орла.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из элитных подразделений ВСУ почетное наименование «имени Героев Украинской повстанческой армии».

Реклама

Решение Зеленского осудили все влиятельные политические силы Польши. Разница состоит только в тональности их заявлений и в ответе на вопрос, что делать в этой ситуации дальше. В Варшаве открыто предполагают, что этот законодательный шаг может существенно ухудшить отношения между странами, что и подтолкнуло польских представителей в европейских институтах к зеркальным шагам.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил 29 мая, что хочет лишить Зеленского ордена Белого Орла — высшего знака отличия в государстве, врученном тому в 2023 году. Он расценил этот указ президента Украины как оскорбление поляков.

В ответ на действия Варшавы на следующий день, 20 июня, ряд украинских политиков и чиновников публично объявили, что также отказываются от своих польских наград. Среди них были глава Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие главы государства Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что официально отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши, обнародовав фотографии из отделения Новой почты.

Новости партнеров