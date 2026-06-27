Конфликт между Украиной и Польшей: в Европе заявили о готовности вмешаться

Флаг Украины и Польши. / © Associated Press

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Президент Литвы Гитанас Науседа выразил готовность выступить посредником в урегулировании конфликта между Украиной и Польшей, если страны выразят желание.

Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов, сообщает LRT.

Литовский лидер подчеркнул, что готов сделать все возможное, чтобы «не разорвались связи между двумя близкими нам странами». Разрешение скандала между Киевом и Варшавой он назвал «важным» для себя лично.

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По его словам, обе стороны заявляют о желании разрешить дипломатический конфликт без собственных сил.

«Я услышал это заявление от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Но если они придут к выводу, что нужен посредник, если будет высказана такая просьба, я, безусловно, готов это сделать», — добавил литовский президент.

Заметим, что в эти выходные Науседа прибудет с визитом в Польшу. У него будет встреча с коллегой Каролем Навроцким, во время которой, подчеркнул он, «обсудят этот вопрос». Президент Литвы подчеркнул, что хочет услышать больше самого Навроцкого о предыстории этого конфликта и о том, что можно сделать для нормализации ситуации.

«Прошлое важное, но особенно важное настоящее, когда агрессия против Украины продолжается», — отмечает Науседа.

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Напомним, ранее советница президента Литвы по внешней политике Аста Скайскирите высказалась, что Вильнюс может выступить посредником в конфликте между Польшей и Украиной. Инициативу она объяснила тем, что для организации разговора между Владимиром Зеленским и Каролем Навроцким может потребоваться серьезное вмешательство.

В то же время в Варшаве заявили, мол, посредников не нуждаются. В то же время представитель польского правительства Адам Шлапка заявил, что на этот раз ситуация в отношениях с Украиной «сложнее».

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