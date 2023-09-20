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Конфликт в Карабахе: Блинкен призвал Азербайджан прекратить военные действия

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Конфликт в Карабахе: Блинкен призвал Азербайджан прекратить военные действия

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото: Associated Press

Американское чиновник отметил – важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева немедленно прекратить военные действия в Карабахе.

Об этом Блинкен проинформировал в соцсети X.

"Я сегодня разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Для Азербайджана крайне важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта", – говорится в заявлении американского госсекретаря.

Он также сообщил, что беседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, "чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность военными действиями Азербайджана".

"Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению этого неприемлемого военного действия", – подчеркнул Блинкен.

События в Карабахе

Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Карабахе, признанном международным сообществом азербайджанской территорией. Минобороны страны объявило об антитеррористических мерах локального характера для восстановления конституционного строя. В регионе раздавались взрывы, работала ПВО и произошли боевые столкновения.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не будет воевать за Карабах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это уже начало новой войны? Что происходит в Карабахе

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Дата публикации
Просмотры
604
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