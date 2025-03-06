"Конфликт в Украине является прокси-войной между США и Россией" – госсекретарь Рубио

Выступая в эфире Fox News, госсекретарь США появился с крестом из пепла на лбу — символом Ash Wednesday (Пепельная среда), знаменующей начало Великого поста.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал вторжение РФ в Украину "прокси-войной" и повторил кремлевский нарратив о "войне России против Запада".

Об этом Рубио заявил в интервью Fox News, цитирует пресс-служба госдепа США.

Госсек также прокомментировал конфликт Трампа с Зеленским в Белом доме и снова заявил, что "россияне готовы к переговорам, а украинские власти нет".

"План украинцев, их союзников на Капитолийском холме и людей, с которыми вы общаетесь в других странах, состоит в том, что давайте просто продолжать давать им столько, сколько им нужно, и так долго, как это потребуется. Это не стратегия", — сказал он.

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Выступая в эфире Fox News, госсекретарь США появился с крестом из пепла на лбу — символом Ash Wednesday (Пепельная среда), знаменующей начало Великого поста в христианской традиции. Ранее такой же крест нарисовали и на лбу вице-президента Джей Ди Венса.

Напомним, после ссоры в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский покинул администрацию США с пустыми руками, а отношения между обоими государствами оказались в руинах. Теперь для устранения части убытков прилагаются серьезные усилия.

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