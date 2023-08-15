Конфликты в разных точках планеты: Арахамия о предложении вступления в НАТО в обмен на территории

По словам Арахамии, такая идея Москве нравится, потому что узаконивает захватнические войны и подрывает международное право.

Разговоры об отказе от украинских территорий в обмен на вступление в НАТО только поощряют Россию к агрессии.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя заявление главы секретариата генсека НАТО Столтенберга Стиана Йенсена.

По словам Арахамии, такая идея Москве нравится, потому что узаконивает захватнические войны и подрывает международное право.

"Она ведет к поражению демократии и триумфу тоталитарных режимов. Отказ от территорий не означает окончания войны. Он гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара", – предупредил глава фракции "Слуга народа".

Напомним, что глава секретариата генсека НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в Альянс в обмен на часть своих территорий.

В МИД Украины отреагировали и назвали подобные предложения абсолютно неприемлемыми.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что заявление о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части наших территорий — это вброс, который сделан, чтобы проверить нервы украинцев.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя заявление НАТО, заявил, что "триумф Путина не принесет миру мир".