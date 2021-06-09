Конгресс местных и региональных властей состоялся

Недавно в Хмельницкой области состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей. Мероприятие посетил Президент Украины Владимир Зеленский, который оценил достижения Хмельницкой области в рамках программы "Большое строительство".

Само же заседание показательно проводилось в недостроенном Дворце спорта. На нем присутствовали представители местного самоуправления по всей Украине, в том числе и глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Конгресс местных и региональных властей создан для быстрого решения проблем местных общин, мониторинга политических и социально-экономических процессов, происходящих на местном и региональном уровнях. В его состав входят палата местной власти, глав территориальных общин и палата областных советов и губернаторов.

Конгресс проводится по инициативе Сергея Гамалия. Глава Хмельницкой ОГА считает, что мероприятие станет мощным инструментом для развития общества. Это мероприятие, которое формирует тесную взаимосвязь между органами местной и региональной власти, будет способствовать завершению реформы местного самоуправления и должен помочь в решении основных проблем общин.

Президент отметил успехи Хмельницкой области, однако подчеркнул, что впереди крупномасштабная работа как на региональном, так и на местном уровнях. Также необходимо внести изменения в Конституцию Украины в области административно-территориального устройства и усовершенствовать законодательство по вопросам местного самоуправления. Сейчас готовится ряд законопроектов по увеличению объема Государственного фонда регионального развития, принимаются законопроекты по развитию индустриальных парков. Важный вопрос – финансовая способность общин и поиск инвестиций, ведь это основной элемент развития региона и эффективности реформ.

Во время заседания обсуждались вопросы передачи профессионально-технических училищ в коммунальную собственность, создание гибкой системы подготовки и обучения студентов для удовлетворения потребностей рынка труда. Рассмотрены положения реформы системы архитектурно-строительного контроля и ряд основных организационных вопросов.

Главой Палаты местных властей Конгресса стал мэр Львова Андрей Садовый, а его заместителями Сергей Сухомлин (мэр Житомира) и мэр Днепра Борис Филатов. Также участники утвердили состав счетной комиссии, секретариата и приняли регламент работы.

Кроме заседания Конгресса, глава государства ознакомился с прогрессом ремонта автодорог, которые реконструируют в рамках программы "Большое строительство". Владимир Зеленский проинспектировал работы на автодороге Житомир – Черновцы, а именно в части Староконстантинов – Хмельницкий.

Сергей Гамалий утверждает, что работы продолжаются с 21 марта 2021 и будут завершены до конца года. Уже проведена подготовка, проложены дренаж и водопропускная труба. Для быстрого завершения необходимо выделить дополнительные ресурсы, в том числе финансовые, ведь общая стоимость проекта 321,6 млн. грн. Также планируются ремонтные работы на трассе Стрый – Изварино, на мосту через реку Бужок и других объектах.

Владимир Зеленский проинспектировал строительство Дворца спорта в областном центре на ул. Прибужской. По словам главы Хмельницкой ОГА, на сегодня объект готов на 51%. Во Дворце спорта сможет разместиться 2500 человек, с возможностью увеличения до 3100 человек. Здесь будут проводиться тренировки и соревнования по волейболу, баскетболу, футзалу, всех видов единоборств и спортивных танцев. Сергей Гамалий считает, что это большая победа для местной общины, которая ждала строительство стадиона 20 лет. Кроме этого, в рамках программы "Большое строительство" будут проводиться ремонтные работы в трех школах, детском саду и 10 приемных отделений в больницах.

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