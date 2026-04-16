Конгресс "сносит" Трампа: демократы подали резолюцию об импичменте по 13 статьям

Трамп / © Associated Press

В США предприняли новую попытку объявить импичмент Дональду Трампу — в Конгресс подана соответствующая резолюция. В нем изложено 13 пунктов обвинения, охватывающих как внутреннюю политику, так и действия на международной арене.

Об этом говорится на сайте Конгресса.

«Резолюция является важным документом для начала дискуссии о нашей Конституции и состоянии нашего правительства», — говорится в тексте.

Инцировали документ: демократы Джон Ларсон, представитель 1-го округа Коннектикута, Стив Коэн от Теннесси и Бонни Уотсон Коулман от штата Нью-Джерси и правозащитники Ральф Нейдер и Брюс Фейн.

В чем обвиняют Трампа

Авторы документа заявляют, что действия политика обладают признаками серьезных нарушений конституционных обязанностей и могут квалифицироваться как злоупотребление властью. По их мнению, речь идет не об единичных решениях, а о системном поведении, которое противоречит интересам государства.

Среди ключевых претензий — внешнеполитические решения, которые, как считают авторы резолюции, могли привести к тяжелым последствиям на международном уровне. Отдельные пункты касаются возможного незаконного применения силы за пределами США и действий, которые могли бы нарушать нормы международного права.

Также в документе упоминаются обвинения, связанные с политикой в отношении Венесуэлы. Речь идет о возможном экономическом вмешательстве, включая ограничительные меры и действия.

Как следует из текста, все 13 пунктов выглядят следующим образом:

«военные полномочия — убийства — пиратство;

милитаризация внутренних правоохранительных органов;

систематические неконституционные задержания и депортации;

преследование за реализацию конституционно защищенных свобод слова и объединений;

злоупотребление правом помилования — подрыв верховенства права;

незаконное сворачивание или лишение финансирования программ по защите потребителей, социально уязвимых групп, работников и окружающей среды;

узурпация конституционного права Конгресса распоряжаться государственными средствами;

неуважение к Конгрессу — тайное управление государством;

искажение деятельности правоохранительных органов по преследованию политических оппонентов и предпочтение союзникам;

приостановка или игнорирование действия законов;

игнорирование Раздела 1 Четырнадцатой поправки;

надуманные основания для введения чрезвычайного положения — в частности, объявления иностранных организаций террористическими;

нарушение положений о внутренних и иностранных вознаграждениях».

В документе настаивается, что совокупность изложенных фактов является основанием для официального рассмотрения вопроса импичмента. Теперь документ должен пройти соответствующие процедуры в Конгрессе, после чего станет ясно, получит ли инициатива необходимую поддержку.

Как отмечалось ранее, после резких Трампа об Иране в Конгрессе США активизировались призывы к его отставке. Демократы рассматривают как импичмент, так и применение 25-й поправки, позволяющей устранить президента в случае неспособности исполнять обязанности. Толчком стали слова Трампа о возможной «гибели целой цивилизации», что вызвало резкую реакцию среди законодателей. Десятки конгрессменов и сенаторов публично призвали его уйти с должности, отмечая риски для США и международной безопасности.