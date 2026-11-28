Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Участники Галифакского международного форума из США заявили, что новый Конгресс будет активнее использовать свои полномочия для влияния на внешнюю политику администрации Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на сенатора Энди Кима пишет The Washington Post.

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Ким вошел в состав двухпартийной делегации, принявшей участие в форуме. Как отметили журналисты, во время интервью и панельных дискуссий многие участники выразили оптимизм по поводу того, что законодатели смогут восстановить баланс после двух лет давления Трампа на дружественные правительства.

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«В январе демократы получат полный контроль над Капитолийским холмом. Они обещают использовать свои полномочия по надзору и распоряжению средствами для прекращения злоупотреблений властью со стороны президента. Хотя некоторые законодатели и дипломаты осторожно относятся к своим возможностям это сделать», — говорится в статье.

Демократы признают, что их возможности влиять на ситуацию будут ограничены. В то же время они подчеркивают, что подход законодателей к последним двум годам президентства Трампа будет кардинально отличаться.

«Может быть, нам не удастся изменить поведение Трампа. Но мы можем высказаться как Конгресс гораздо громче и убедительнее о том, как мы ценим союзы», — заявил в интервью сенатор Тим Кейн, демократ от Вирджиния.

Законодатели обеих партий считают, что новый Конгресс сможет возобновить свое влияние благодаря двупартийному сотрудничеству.

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По информации журналистов, законодатели уже ведут переговоры о возможном прекращении войны с Ираном в обмен на финансирование Пентагона. Такое соглашение может предусматривать ограничение расходов на оборонное вооружение и сокращение запроса администрации Трампа на оборонный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов.

Кроме того, Конгресс может сократить финансирование кампании администрации Трампа против наркоторговцев в Латинской Америке. Сенатор Майк Раундс из Южной Дакоты, единственный республиканец, посетивший форум в Галифаксе, заявил о готовности ограничить широкое применение Трампом таможенных тарифов. Также он не исключил обмен увеличения оборонных расходов в поддержку отдельных приоритетов демократов.

Сенатор Тим Кейн отметил, что действующий Конгресс время от времени использовал свои полномочия, чтобы поддержать уязвимых союзников США. По его словам, европейские чиновники призвали его поддержать законопроект о санкциях, направленный на ограничение российской экономики в условиях войны.

«В следующем году вы увидите гораздо более напористый Конгресс, выступающий в поддержку НАТО и альянсов», — спрогнозировал Кейн.

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Европейские чиновники призвали новый Конгресс усилить помощь Украине. Это стало особенно актуальным после того, как в начале 2025 года Трамп прекратил большую часть американской помощи безопасности и отложил использование утвержденных Конгрессом средств, предназначенных для пакета поддержки.

Участники форума в Галифаксе предположили, что Конгресс примет закон, обязывающий администрацию поддерживать Тайвань и Украину. Обе страны, по их словам, и дальше имеют широкую двухпартийную поддержку на Капитолийском холме.

Кейн не исключил, что соответствующую инициативу может поддержать президент США.

«Знаете, если включить финансирование Украины в законопроект вместе с другими нравящимися Трампу вещами, — сказал сенатор, — возможно, он решит не налагать вето на этот законопроект».

Ранее сообщалось, что Европейские лидеры все меньше опасаются открытого конфликта с Вашингтоном из-за поддержки Украины.

Мы ранее информировали, что бывший посол США в России Майкл Макфол подверг критике спецпосланника Трампа Джареда Кушнера, который назвал Владимира Путина «исторической фигурой и гроссмейстером политики».

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