Конгресс США не будет принимать санкции против РФ без согласия Трампа – Джонсон
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс не будет продвигать новые санкции против России без согласования с президентом Дональдом Трампом.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подчеркнул, что в вопросах внешней политики важно соблюдать единство между Белым домом и законодателями, а самостоятельные шаги Конгресса могут только повредить.
Заявление прозвучало в эфире программы Face the Nation на телеканале CBS .
Майк Джонсон подчеркнул, что санкционная политика против Москвы «давно назрела», однако любое решение в этом направлении должно приниматься в тесной координации с администрацией Трампа. Он пояснил, что США не могут разрешить себе противоречий между президентом и парламентом в момент, когда страна находится под давлением глобальных вызовов.
В то же время в Сенате раздаются призывы ускорить принятие новых ограничений против России из-за тяглой агрессии против Украины. Несмотря на это, Джонсон четко наметил позицию Палаты представителей: никаких шагов без согласования с Белым домом.
Таким образом, будущее санкционной политики Вашингтона будет напрямую зависеть от позиции Дональда Трампа, который по возвращении в Белый дом стремится сконцентрировать контроль над ключевыми направлениями внешней политики.