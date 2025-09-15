Конгресс США не будет принимать санкции против РФ без согласия Трампа – Джонсон

Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подчеркнул, что в вопросах внешней политики важно соблюдать единство между Белым домом и законодателями, а самостоятельные шаги Конгресса могут только повредить.

Заявление прозвучало в эфире программы Face the Nation на телеканале CBS .

Майк Джонсон подчеркнул, что санкционная политика против Москвы «давно назрела», однако любое решение в этом направлении должно приниматься в тесной координации с администрацией Трампа. Он пояснил, что США не могут разрешить себе противоречий между президентом и парламентом в момент, когда страна находится под давлением глобальных вызовов.

В то же время в Сенате раздаются призывы ускорить принятие новых ограничений против России из-за тяглой агрессии против Украины. Несмотря на это, Джонсон четко наметил позицию Палаты представителей: никаких шагов без согласования с Белым домом.

Таким образом, будущее санкционной политики Вашингтона будет напрямую зависеть от позиции Дональда Трампа, который по возвращении в Белый дом стремится сконцентрировать контроль над ключевыми направлениями внешней политики.