ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
38
Время на прочтение
1 мин

Конгресс США не будет принимать санкции против РФ без согласия Трампа – Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс не будет продвигать новые санкции против России без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подчеркнул, что в вопросах внешней политики важно соблюдать единство между Белым домом и законодателями, а самостоятельные шаги Конгресса могут только повредить.

Заявление прозвучало в эфире программы Face the Nation на телеканале CBS .

Майк Джонсон подчеркнул, что санкционная политика против Москвы «давно назрела», однако любое решение в этом направлении должно приниматься в тесной координации с администрацией Трампа. Он пояснил, что США не могут разрешить себе противоречий между президентом и парламентом в момент, когда страна находится под давлением глобальных вызовов.

В то же время в Сенате раздаются призывы ускорить принятие новых ограничений против России из-за тяглой агрессии против Украины. Несмотря на это, Джонсон четко наметил позицию Палаты представителей: никаких шагов без согласования с Белым домом.

Таким образом, будущее санкционной политики Вашингтона будет напрямую зависеть от позиции Дональда Трампа, который по возвращении в Белый дом стремится сконцентрировать контроль над ключевыми направлениями внешней политики.

Дата публикации
Количество просмотров
38
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie