Конгресс США одобрил эмбарго на российские нефть и газ: последнее слово – за Байденом

Конгресс США одобрил эмбарго на российские нефть и газ: последнее слово – за Байденом

Конгресс будет продолжать привлекать Россию к ответственности, заявила Пелоси.

Конгресс США поддержал эмбарго на российские нефть и газ, а также приостановил нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью. Теперь соответствующие документы должен утвердить президент Джо Байден.

Об этом пишет Associated Press.

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Заметим, что эмбарго на российские нефть и газ ввели еще 8 марта указом президента. Однако теперь это ограничение может превратиться в закон, что усложнит его отмену в будущем.

Оба документа в Сенате поддержали единогласно, а затем большинством голосов утвердили в Палате представителей.

"Америка непреклонна в своей приверженности украинскому народу, и Конгресс будет продолжать привлекать Россию к ответственности", — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

По данным Bloomberg, законопроект о торговых отношениях позволит США значительно повысить тарифы на российскую продукцию. К примеру, тарифы на железо и некоторые виды стали могут возрасти с 0% до 20%.

Напомним, после последней введенной Соединенными Штатами порции санкций против РФ президент Украины Владимир Зеленский продолжил настаивать на полной блокировке российской банковской системы от международных финансов и нефтяном эмбарго.

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