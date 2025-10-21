Конгресс США поставил на паузу санкционный законопроект против России – Politico

Конгресс США / © Associated Press

Реклама

Как пишет Politico, сенатор-республиканец Джон Тун заявил, что законопроект отложили, поскольку Белый дом сейчас оценивает дипломатические последствия переговоров Трампа с Кремлем.

Документ предусматривал жесткие экономические ограничения против России, однако часть республиканцев настаивает, что санкции не следует принимать до того, как станет ясна позиция Путина после предстоящих переговоров.

Трамп публично заявил, что стремится «дойти с Путиным договоренностей» и не исключает изменения подхода к санкционной политике. Именно поэтому в Сенате считают, что новый пакет пока следует придержать в качестве переговорного инструмента.

Реклама

Возвращение законопроекта к рассмотрению будет зависеть от результатов потенциальной встречи Трамп-Путин. Если дипломатия не принесет результатов, в Конгрессе готовы быстро вернуться к санкциям.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировали значительно более жесткие санкции против России, потому что "пришло время". По ее словам, в ЕС не предлагают поэтапные санкции, а "гораздо более жесткие меры — в энергетике, финансовых услугах и торговле".

Впрочем, Словакия блокирует принятие 19 пакета санкций ЕС против Российской Федерации до саммита 23 октября. По данным журналиста Рикард Йозвяка, страны ЕС достигли договоренности об ограничении передвижений дипломатов страны-агрессорки внутри блока. К слову, Венгрия сняла вето по этому вопросу.