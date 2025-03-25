Конгресс США призывает к расследованию инцидента с доступом журналиста в чат администрации Трампа

Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность по безопасности обсуждений на самом высоком уровне.

В Конгрессе США требуют расследования из-за инцидента, когда журналист издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно получил доступ к закрытому групповому чату в мессенджере Signal. В этом чате представители администрации Дональда Трампа обсуждали чувствительные вопросы национальной безопасности, включая потенциальные военные удары по Йемену.

Об этом пишет Politico.

После того, как Голдберг получил уведомление, он подтвердил свое присутствие в группе, и это вызвало волну возмущения в Вашингтоне. Представители Конгресса, в частности, демократы, выразили обеспокоенность тем, что неавторизованный доступ журналиста к такому чату свидетельствует об опасной непрофессионализме в сфере управления национальной безопасностью. Некоторые сенаторы уже призывают к официальному расследованию, чтобы выяснить, кто добавил журналиста в чат и почему такие разговоры велись в незащищенной цифровой среде.

Инцидент получил резкую критику со стороны аналитиков и бывших чиновников, назвавших это "любительским уровнем" организации. Он также вызвал обеспокоенность тем, насколько новая команда Трампа способна придерживаться базовых стандартов безопасности в вопросах войны и мира.

Напомним, что 15 марта США совершили авиационные и морские атаки по поддерживаемым Ираном объектам хуситов в Йемене.

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