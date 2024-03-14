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Конгресс США провел слушания по поводу санкций против "Росатома"

Конгресс США провел слушания по поводу санкций против "Росатома"

Американский конгресс. / Фото: Associated Press

Конгрессмены заслушали информацию об агрессии России против Украины

Подкомитет Палаты представителей Конгресса США по Европе 12 марта провел слушания относительно санкций против "Росатома" и прекращения глобальной зависимости ядерной энергетики мира от России.

"Росатом" принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и финансировании вооруженной агрессии России против Украины", — говорилось в заявлении Министра энергетики Германа Галущенко на заседании.

В ходе слушаний конгрессмены ознакомились с доказательствами целенаправленных усилий "Росатома", направленных на манипулирование своим доминирующим положением вследствие зависимости стран от российских атомных технологий. Конгрессменам также была предоставлена информация о злоупотреблении компанией своим влиянием, в частности с целью уклонения от санкций США и поддержки полномасштабного вторжения России в Украину.

На слушаниях была представлена информация о введении законодательства о санкциях, а также заслушано заявление Министра энергетики Украины Германа Галущенко о непосредственном участии и содействии "Росатомом" в планировании, подготовке и финансировании вооруженной агрессии России против Украины. В том числе относительно непосредственного участия его сотрудников в захвате Чернобыльской и Запорожской АЭС.

Участники слушаний обсудили возможность введения санкций против "Росатома", а также предпринятые США, их союзниками и партнерами шаги, чтобы создать возможности для устранения российского влияния и подрывной деятельности в области гражданской атомной энергетики.

Конгрессмены пришли к согласию, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры должны иметь специальную стратегию, чтобы обеспечить бизнес-уверенность, расширить и диверсифицировать цепи поставок в сфере гражданской ядерной энергии и противодействовать деструктивным действиям России, Ирана и других враждебных государств.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о мощной санкционной поддержке партнеров против Российской Федерации. В этих пакетах учтены предложения группы Макфола-Ермака. Ограничения ввели, в частности, США, Британия, Канада и Евросоюз.

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