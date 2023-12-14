Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине: у Байдена отреагировали

В Белом доме подчеркнули, что республиканцы ушли на каникулы, но оставили важную работу.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера о продлении на неделю работы обеих палат Конгресса США по принятию дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством. В администрации Джо Байдена такое решение не приветствуют.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Как вы слышали вчера от президента, американский народ не будет отвлекаться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Меньше с тем спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования насущных нужд для Украины", – сказала она.

По ее словам, такой шаг только поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе, поскольку за действиями американского Конгресса наблюдается в Москве, Пекине и Тегеране.

"Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги по безопасности Соединенных Штатов и мира", — высказалась Карин Жан-Пьер.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн. Лидер Белого дома также заявил, что если Конгресс не примет пакет помощи Украине и Израилю, это сделает президенту России Владимиру Путину "самый большой рождественский подарок".

Между тем лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил , что принять помощь Украине к Рождеству невозможно - даже если в ближайшие дни обе партии заключат предусматривающее это соглашение.

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