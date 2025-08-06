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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Конгресс США вызывает супругов Клинтонов на "ковер": названная причина

Палата представителей США вызывает Билла и Хиллари Клинтон, а также ряд бывших высокопоставленных должностных лиц на слушания по делу Джеффри Эпштейна, которые продлятся с 19 августа по 14 октября.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Конгресс

Конгресс / © Associated Press

Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США, контролируемый республиканским большинством, издал повестки для экспрезидента США Билла Клинтона, его жены Хиллари Клинтон для слушаний по делу Эпштейна.

Повестки с вызовом на слушания комитета были разосланы по распоряжению его председателя, республиканца Джеймса Комера, передает Укринформ .

В списке лиц, которых хотят заслушать в Конгрессе, также отмечены бывшие генеральные прокуроры США Лоретта Линч, Уильям Барр, Джефф Сэшнс, Альберто Гонсалес, Эрик Холдер и эксдиректора ФБР Роберт Мюллер и Джеймс Коми. Законодатели хотят заслушать показания бывших чиновников по «ужасным преступлениям, совершенным Джеффри Эпштейном».

Кроме того, глава комитета Коммер выдал повестку для Министерства юстиции США о передаче документов, связанных с делом Эпштейна.

Эти повестки стали результатом недавних действий Подкомитета по надзору, который одобрил ходатайство об изъятии этих документов и обязательства экспослужащих предоставить показания.

Слушания будут проходить в период с 19 августа по 14 октября.

Напомним, что Эпштейн скончался в федеральной тюрьме Нью-Йорка в 2019 году, ожидая суда по обвинению в сексуальной торговле. Ему было 66 лет. Причиной смерти было указано самоубийство.

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