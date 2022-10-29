Конгрессмен из США сравнил украинцев с "пушечным мясом": в МИД назвали это "зеленым светом для Путина"

Политик был среди 10 республиканцев в Палате представителей, проголосовавших против законопроекта о лендлизе для Украины.

Конгрессмен-республиканец из США Пол Госар предложил президентам Украины и России провести переговоры в Аризоне, при этом обвинив Запад в "использовании украинцев как пушечного мяса". На это уже отреагировали в МИД Украины.

Свое заявление Госар опубликовал на собственном сайте.

"Мир видел достаточно смертей и разрушений между Россией и Украиной. Страны Запада, кажется, не против использования украинцев в качестве пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации. Я не дипломат. Но я не могу больше молчать, поскольку смерть и разрушения не только не прекращаются в Украине, но и финансируются моей собственной страной", – говорится в заявлении американского конгрессмена.

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Он также пригласил президентов Украины и РФ на переговоры.

"Я вынужден пригласить президентов Путина и Зеленского в Аризону, чтобы начать переговоры по деэскалации ядерной напряженности, прекращению войны, смертям и разрушениям, которые мучают обе страны", — написал Госар.

Что ответили в МИД

Представитель украинского МИД Олег Николенко назвал абсолютно неприемлемым сравнение украинцев с "пушечным мясом" со стороны конгрессмена.

"США хорошо известны ценности, за которые борется украинский народ – свободу, демократическое развитие, верховенство права и уважение прав человека. Ставить под сомнение поддержку Украины – давать Путину зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии", – говорится в сообщении Николенко.

Он также подчеркнул, что приближение выборов не должно превращать политиков в "оторванных от реальности популистов".

Представитель МИД также выразил убеждение, что высказывания отдельных конгрессменов не повлияют на продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США.

Напомним, американские республиканцы планируют урезать военную помощь Украине после выборов в Конгресс. В частности, за это выступил лидер меньшинства в Палате представителей, республиканец Кевин Маккарти.

В то же время, по данным американских СМИ, другие американские конгрессмены планируют выделить Украине пакет финансовой помощи на сумму 50 млрд дол. из-за опасений, что новый Конгресс может скептически относиться к помощи Украине.

Заметим, что республиканцы также выступают против идеи демократов финансировать Украину за счет арестованных активов России.

Для противодействия российской армии Швеция, Норвегия и Финляндия создадут объединенные вооруженные силы

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