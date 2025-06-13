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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Конгрессмен назвал главу Пентагона "позором" для США и призвал "забираться к чертям"

Конгрессмен подверг Гегсета жесткому допросу по целому ряду вопросов, в частности, по поводу войны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Пентагон.

Пентагон / © Reuters

Во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей американский конгрессмен-демократ Салуд Карбахал набросился с критикой на главу Пентагона Пита Хегсета.

Об этом говорится в публикации американского ресурса Axios.

Во время спора Карбахал назвал Хегсета “позором для страны” и даже призвал “убираться к чертям” из Пентагона.

Представитель демократов задавал министру обороны разные вопросы, в частности, о развертывании морской пехоты в Лос-Анджелесе, утечке информации из чата Signal и вторжении России в Украину.

В частности, конгрессмен спросил главу Пентагона, считает ли он политическую лояльность президента Дональда Трампа обязательным условием для службы в армии. На это министр ответил: “Конгрессмен, вы же знаете, насколько это глупый вопрос”.

Такой ответ возмутил Карбахала. Он заявил, что Хегсет “позорит страну”.

“Члены Конгресса из обеих партий призывали вас уйти в отставку. Вам следует просто убираться к чертям и позволить кому-то компетентному возглавить это ведомство”, — заявил Карбахал.

Напомним, Пит Хегсет заявил, что Российская Федерация является агрессором в войне против Украины. Впрочем, он отказался прямо сказать, что хочет победы Киева. Во время слушаний в комитете по ассигнованиям Митч Макконнелл, сенатор-республиканец, спросил Хегсета о том, кого он считает агрессором в российско-украинской войне, а кого — жертвой. Глава Пентагона ответил, что Москва развязала войну. Однако министр не назвал Украину жертвой.

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