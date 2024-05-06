Конгрессмен назвал условие, при котором США могут вмешаться в войну в Украине

Политик отметил, что Путин стремится захватить больше территорий других стран, чтобы якобы "воссоздать" Советский Союз.

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис назвал условие, при котором американские войска вмешаются в войну в Украине.

Об этом информирует CBS News.

Джеффрис отметил важность дальнейшей поддержки Украины в войне с Россией. По словам конгрессмена, такая помощь важна, в частности, для предотвращения расширения войны.

В этом контексте политик выразил мнение, что в случае успеха россиян в войне, Соединенным Штатам может придется вмешаться в военном плане.

"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт – не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", – высказался Джеффрис.

Читайте главные новости дня:

Конгрессмен отметил, что президент РФ Владимир Путин стремится захватить больше территорий других стран, чтобы якобы "воссоздать" Советский Союз. Российский диктатор в этой агрессии дальше будет угрожать союзникам из НАТО.

Американский политик обратил внимание, что агрессия РФ не закончилась вторжением Путина в Грузию, как и на захвате Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей еще в 2014 году.

"Должны ли мы верить, что перед лицом такого рода последовательной агрессии, если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только на Украине? Конечно, нет", – подчеркнул Джеффрис.

Напомним, по информации издания Repubblica, НАТО неофициально определило по крайней мере две "красные линии", при которых возможно прямое вмешательство Альянса в войну в Украине.

Читайте также: