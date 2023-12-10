Конгрессмен рассказал, влияют ли успехи украинцев на поле боя, на голосование о помощи в США

Конгрессмен Бойл: «Я действительно верю, что если Владимир Путин сможет добиться успеха в Украине, он засчитает себе победу и пойдет дальше».

Конгрессмен-демократ из Пенсильвании Брендан Бойл выразил опасение, сможет ли Конгресс вообще принять законопроект, содержащий помощь для Украины.

Об этом пишет "Голос Америки".

Ранее сенаторы не смогли проголосовать за начало рассмотрения законопроекта – все республиканцы проголосовали против. Запрос о помощи Украине является частью дополнительного запроса на сумму 106 миллиардов долларов, который включает военную помощь Израилю и индийско-тихоокеанским партнерам, а также меры, предложенные Демократической партией по финансированию безопасности границ.

На вопрос, какую роль в поддержке Украины в Вашингтоне играют победы украинцев на поле боя, Бойл ответил, что очень малую.

«Я думаю, что те из нас, кто абсолютно предан этому, мы будем преданы, независимо от того, что происходит на полях сражений, независимо от того, были ли выполнены задачи контрнаступления или нет. Что касается поддержки республиканцев – это не о том, что происходит на поле боя. Это о том, что происходит внутри партии», – убежден Бойл, представляющий Второй округ в Пенсильвании, в который входит Филадельфия, где проживает большая украинская громада.

Также читайте В шаге от поражения: Конгресс США вряд ли проголосует помощь Украине до конца 2023 года

Также конгрессмен Бойл считает, что если США откажутся от поддержки Украины, то они подорвут этим и поддержку Киева союзниками по трансатлантическому альянсу.

«Думаю, последствия даже сложно представить. Я действительно верю, что если Владимир Путин сможет добиться успеха в Украине, он засчитает себе победу и пойдет дальше. Он уже вмешивается в демократию многих стран НАТО», – сказал он.

Но, заметил конгрессмен, не стоит отчаиваться. Из его опыта тяжелых переговоров в Конгрессе, когда казалось успеха уже невозможно достичь, происходил прорыв.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ЭТО СУМАСШЕСТВИЕ!" Зеленский отменил выступление в Конгрессе США! Байден сделал громкое заявление об Украине!

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.