Конгрессмены пошли на "бунт" против Трампа и Маска и выдвинули неожиданное предложение по Starlink

Илон Маск / © Associated Press

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В Конгрессе США призвали немедленно начать расследование решения основателя SpaceX Илона Маска ограничить скорость спутниковой связи Starlink для украинских военных.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик.

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Политик подчеркнул, что ситуацию нельзя оставлять без внимания, а свидетелей инцидента необходимо допросить под присягой и добраться до сути дела. К требованиям привлечь учредителя компании к ответственности присоединились представители Демократической партии.

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Фицпатрик заявил, что единоличное распоряжение замедлить работу системы связи для сил обороны Украины может быть прямым нарушением законодательства США.

В свою очередь сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен предостерегла от рисков, когда частное лицо фактически берет на себя формирование внешней политики Вашингтона.

«Мы стремимся точно знать, кто именно ответственен за произошедшее. Если это один человек — Илон Маск, единолично диктующий нашу внешнюю политику, это подвергает США огромному риску», — добавила она.

Издание The Hill пишет, что группа из 23 членов Палаты представителей США, среди которых 7 республиканцев и 16 демократов, призвала Дональда Трампа повлиять на Илона Маска, чтобы тот предоставил Украине доступ к системам Starlink на территории России для уничтожения российских ракетных установок.

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Они подчеркнули, что Украина должна иметь возможность наносить удары по средствам, которыми Москва атакует ее территорию.

«Господин президент, как вам известно, Киев обращался к господину Маску… Но только вы можете довести это дело до завершения», — отметили законодатели.

Что предшествовало скандалу вокруг Starlink в Украине

14 октября 2026 года компания SpaceX по личному распоряжению Илона Маска ввела скоростные ограничения для военной версии спутниковой связи Starlink/Starshield в Украине.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что ошибка Илона Маска по поводу «старлинков» приведет к многочисленным потерям украинцев.

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