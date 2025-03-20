Конгрессмены США представили резолюцию по территориям Украины: в чем суть

В США конгрессмены представили двухпартийную резолюцию, подтверждающую то, что Вашингтон не признает оккупированные территории Украины частью России.

Об этом конгрессмен Брайан Фицпатрик сообщил на своей Facebook-странице.

Политик заявил, что вместе с руководителями делегации Парламентской ассамблеи НАТО, конгрессменом Майком Тернером и конгрессменом Джерри Коннолли, он представил резолюцию, отвергающую любые российские претензии на суверенную территорию Украины, включая Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую области.

Эта резолюция гарантирует, что никакая политика или действие со стороны США не будет означать признание незаконной российской оккупации. Документ закрепляет непреклонную приверженность Вашингтона независимости, территориальной целостности и международному праву Украины.

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В резолюции указано, что установленные в 1991 году границы Украины остаются украинскими. И это не зависит от российских военной оккупации, политических манипуляций или попыток насильственной аннексии.

"Так же, как мы отказались признать советскую аннексию стран Балтии, мы никогда не должны легитимизировать агрессивную войну России против Украины. Границы не могут быть перекроены силой", – говорится в заявлении Фицпатрика.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский окончательно заявил, что Киев не признает оккупированные территории российскими. Это "красная линия", которую государство не пересечет.