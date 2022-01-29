Конгрессмены США убеждены, что принятие закона о "НАТО Плюс" для Украины не будет скорым

Президент Байден заявил, что в ближайшей перспективе принятие Украины в НАТО не предполагается.
Члены делегации Конгресса США убеждены в маловероятном варианте быстрого продвижения законопроекта, в котором предлагается предоставить Украине статус "НАТО Плюс".
Об этом заявил член делегации Эйми Бера, пишет Укринформ.
"Я думаю, что это не пройдет через Палату представителей достаточно быстро и в координации с Сенатом, потому что мы хотим предоставить президенту Байдену и его администрации полноту власти и все инструменты, чтобы правительство Украины получило ресурсы, необходимые для защиты", — сказал конгрессмен.
Он также напомнил: президент США Джо Байден заявил, что в ближайшей перспективе принятие Украины в НАТО не предполагается.
В то же время демократ Дэвид Сисиллин отметил, что есть четко прописанные стандарты для вступления в Альянс, и решения будут приниматься только его членами и государствами, желающими вступить.
"Владимир Путин или кто-либо другой не будет диктовать членам НАТО, кто может вступить, а кто нет, и в какое время это произойдет", — заявил американский политик.
Следует отметить, из-за действий России вблизи украинских границ глава миссии США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести открытое заседание Совета Безопасности ООН. Она подчеркнула, что эскалация на границах Украины и в Беларуси является важнейшим вопросом "для международного мира и безопасности".
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