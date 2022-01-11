Конгрессмены в США предложили объявить Украину страной НАТО-плюс: что это значит

Конгрессмены в США предложили объявить Украину страной НАТО-плюс: что это значит

Законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине.

Конгрессмены-республиканцы готовят законопроект, которым предложат объявить Украину страной НАТО- плюс.

Об этом во вторник, 11 января сообщает Голос Америки.

Отмечается, что законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания российской военной мощи у ее границ.

Также он предусматривает привлечение президента РФ Владимира Путина к ответственности за агрессию путем немедленного введения санкций против газопровода "Северный поток-2", чтобы он не был введен в эксплуатацию.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое нужно украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе, неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США", – заявил конгрессмен Майк Роджерс.

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Также принятие законопроекта обеспечит ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Документ исключает предложение РФ о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством-спонсором терроризма.

Этот же законопроект предполагает выделение $155 млн Радио Свободная Европа/Радио Свобода на борьбу с российской дезинформацией.

Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры представителей России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Кремль требует исключить возможность вступления Украины в НАТО. По результатам переговоров, длившихся почти восемь часов, общей позиции стороны так и не пришли. В РФ продолжат требовать, чтобы НАТО предоставило юридические письменные гарантии по нерешению на Восток. В США заявляют, что не будут вмешиваться в решение третьих стран, с кем дружить и с кем идти на партнерство.

В НАТО готовятся к переговорам с Россией

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