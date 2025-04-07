ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
738
Время на прочтение
1 мин

Конгрессвумен Спартц родом из Украины сделала возмутительное заявление о войне

Виктория Спартц фактически выступила за «сдачу» украинских территорий РФ.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц / © Associated Press

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц родом из Украины заявила, что граждане этого государства «должны смириться с передачей своих территорий РФ».

Об этом сообщает The Telegraph.

«Я просто не понимаю, как они (украинцы — ред.) могут требовать сохранить землю. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело», — сказала Спартц.

Она также поддержала решение президента США Дональда Трампа вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Как я сказала два года назад, лучше выигрывать войны настолько быстро, насколько можете. Затягивание, как правило, не очень хорошо заканчивается для демократии», — сказала конгрессвумен.

Издание также напомнило, как после словесной перепалки в Овальном кабинете между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом Спартц набросилась с обвинениями на первого и призвала украинцев проголосовать против Зеленского на необъявленных выборах.

Напомним, в начале полномасштабной войны Спартц поддерживала помощь Украине от США и даже посетила страну. Но в 2024 году политик проголосовала против пакета помощи на 61 млрд дол. Конгрессвумен обвинила украинцев в коррупции, но не предоставила никаких подтверждений.

Дата публикации
Количество просмотров
738
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie