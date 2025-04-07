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Конгрессвумен Спартц родом из Украины сделала возмутительное заявление о войне
Виктория Спартц фактически выступила за «сдачу» украинских территорий РФ.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц родом из Украины заявила, что граждане этого государства «должны смириться с передачей своих территорий РФ».
Об этом сообщает The Telegraph.
«Я просто не понимаю, как они (украинцы — ред.) могут требовать сохранить землю. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело», — сказала Спартц.
Она также поддержала решение президента США Дональда Трампа вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Как я сказала два года назад, лучше выигрывать войны настолько быстро, насколько можете. Затягивание, как правило, не очень хорошо заканчивается для демократии», — сказала конгрессвумен.
Издание также напомнило, как после словесной перепалки в Овальном кабинете между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом Спартц набросилась с обвинениями на первого и призвала украинцев проголосовать против Зеленского на необъявленных выборах.
Напомним, в начале полномасштабной войны Спартц поддерживала помощь Украине от США и даже посетила страну. Но в 2024 году политик проголосовала против пакета помощи на 61 млрд дол. Конгрессвумен обвинила украинцев в коррупции, но не предоставила никаких подтверждений.