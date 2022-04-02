"Конкретика есть": Зеленский переговорил с президентом Европарламента об ускорении вступления Украины в ЕС

Роберта Мецола посетила Киев.

В пятницу, 1 апреля, Киев посетила президент Европейского парламента Роберта Мецола. Президент Украины Владимир Зеленский говорил с ней о завершении войны, санкционном давлении на Россию, а также об ускоренном вступлении Украины в ЕС.

Об этом Зеленский рассказал в ночном обращении 2 апреля.

"Ближе к вечеру встретился с главой Европейского парламента Робертой Мецолой. Встретился в Киеве. Благодарен ей за этот важный визит, демонстрирующий некоторым другим политикам, что смелость в такое время, как сейчас, – это одна из важнейших черт для политика", — отметил Зеленский.

Сайт президента Украины

Президент уточнил, что "говорили о том, как ускорить вступление Украины в Европейский Союз. Конкретика есть. Также говорили о поставках оружия и поддержке этого парламентариями Европы. А еще – о санкционной политике. О более глубокой санкционной политике против России. Потому что если эмбарго, то эмбарго. Если SWIFT, то для всех банков. А если о бизнесе с Россией, то не просто приостановка деятельности, а полный выход европейских компаний с российского рынка".

Владимир Зеленский поблагодарил президента Европарламента Роберте Мецоле

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