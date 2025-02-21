"Консенсус" России и США по поводу войны в Украине: Китай сделал заявление

Китай приветствует недавний "консенсус", достигнутый агрессором Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки, и якобы поддерживает все усилия по завершению войны в Украине.

Об этом заявили министр иностранных дел Китая Ван I во время саммита G20 в Южной Африке, сообщает Politico.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией", — подчеркнул китайский дипломат.

Более того, подчеркнул он, Пекин якобы готов играть "конструктивную роль" в мирных переговорах. По словам Ван И, КНР "надеется, что заинтересованные стороны смогут найти стойкое и долгосрочное решение, учитывающее беспокойство друг друга".

Как сообщалось, Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что дипломаты РФ и США не единожды тайно встречались в Швейцарии. В частности, последняя встреча состоялась на прошлой неделе — во время Мюнхенской конференции, которая длилась 14-16 февраля.

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