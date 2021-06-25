Конспирологическая теория: в США обеспокоены информацией о возвращении Трампа к власти

Конспирологическая теория: в США обеспокоены информацией о возвращении Трампа к власти

Силовики следит за обсуждением этой темы в интернете среди экстремистских сообществ.

Министерство внутренней безопасности США обеспокоено распространением конспирологической теории о возвращении Дональда Трампа на пост президента страны.

Об этом информирует Politico.

По данным ее источников, об этой информации членам комитета по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США рассказал помощник главы МВБ по вопросам борьбы с терроризмом Джон Коэн.

Согласно этой теории Трамп якобы вернется к власти в августе.

Пока МВБ не известно о каких-либо конкретных и заслуживающих доверия угрозах вспышек насилия, связанных с конспирологической теорией о том, что республиканец вновь займет президентское кресло. Но силовики следят за обсуждением этой темы в интернете среди экстремистских сообществ.

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Такая теория подпитывает ложные концепции о фальсификациях на прошедших в стране в ноябре прошлого года выборах, которые могут спровоцировать насилие со стороны экстремистов.

Также Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует возобновить митинги для своих сторонников. Напомним, что митингов сторонников Трампа не было уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.

Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться. Каким мир запомнит Дональда Трампа, сколько длилось его рекордное рукопожатие с президентом Франции и детали внешности политика стали предметом обсуждений в интернете.

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