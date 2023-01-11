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Конституционный суд Казахстана отменил привилегии для экс-президента Назарбаева

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Конституционный суд Казахстана отменил привилегии для экс-президента Назарбаева

Фото: Associated Press

Бывший глава государства больше не Елбасы.

В Казахстане бывшего главу государства Нурсултана Назарбаева лишили привилегий. Конституционный суд страны отменил действие закона "О первом президенте – Елбасах".

Об этом сообщили на официальном сайте суда.

Этот закон имел привилегии для Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Документ наделял бывшего президента неприкосновенностью: его не могли привлечь к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий. Также неприкосновенным было его имущество и собственность проживающих с ним членов семьи.

Кроме того, Назарбаев имел пожизненно право обращаться к народу госорганов и участвовать в заседаниях правительства. Он не подлежал задержанию, аресту и содержанию под стражей, обыску, допросу или личному досмотру. Также гарантировалась банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов первого президента и его семьи.

Ему также пожизненно предоставлялись охрана, служебная квартира и государственная дача, персональный автомобиль с водителями; право бесплатного проезда по стране и пользование залами для официальных лиц, бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, обязательное госстрахование, а также ежемесячная пенсия в размере 80% месячного должностного оклада президента.

Впрочем, Конституционный суд постановил, что в соответствии с результатами референдума 5 июня 2022 г. в Конституции Казахстана отсутствуют правовые основания для сохранения этого закона. Решение вступает в силу со дня его принятия.

К слову, во время референдума 77% участников голосования одобрили конституционные поправки, согласно которым первого президента Нурсултана Назарбаева лишают конституционного статуса Елбасы.

Напомним, в январе 2022-го парламент Казахстана лишил Нурсултана Назарбаева ряда полномочий. В частности, депутаты отменили поправки, дававшие право Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа Казахстана.

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Дата публикации
Просмотры
894
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