Конституционный суд Казахстана отменил привилегии для экс-президента Назарбаева

Бывший глава государства больше не Елбасы.
В Казахстане бывшего главу государства Нурсултана Назарбаева лишили привилегий. Конституционный суд страны отменил действие закона "О первом президенте – Елбасах".
Об этом сообщили на официальном сайте суда.
Этот закон имел привилегии для Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Документ наделял бывшего президента неприкосновенностью: его не могли привлечь к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий. Также неприкосновенным было его имущество и собственность проживающих с ним членов семьи.
Кроме того, Назарбаев имел пожизненно право обращаться к народу госорганов и участвовать в заседаниях правительства. Он не подлежал задержанию, аресту и содержанию под стражей, обыску, допросу или личному досмотру. Также гарантировалась банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов первого президента и его семьи.
Ему также пожизненно предоставлялись охрана, служебная квартира и государственная дача, персональный автомобиль с водителями; право бесплатного проезда по стране и пользование залами для официальных лиц, бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, обязательное госстрахование, а также ежемесячная пенсия в размере 80% месячного должностного оклада президента.
Впрочем, Конституционный суд постановил, что в соответствии с результатами референдума 5 июня 2022 г. в Конституции Казахстана отсутствуют правовые основания для сохранения этого закона. Решение вступает в силу со дня его принятия.
К слову, во время референдума 77% участников голосования одобрили конституционные поправки, согласно которым первого президента Нурсултана Назарбаева лишают конституционного статуса Елбасы.
Напомним, в январе 2022-го парламент Казахстана лишил Нурсултана Назарбаева ряда полномочий. В частности, депутаты отменили поправки, дававшие право Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа Казахстана.
Читайте также:
- Рейтинг зарубежных лидеров: кому украинцы доверяют больше всего, а кому — меньше (инфографика)
- Путин еще по-настоящему серьезно не требовал от Лукашенко вступить в войну – белорусский политолог
- Президент Бразилии приехал посмотреть на ущерб от протестов, а эксглава государства разоблачил соратников в нарушении закона