Конституционный Суд признал законным отмену депутатской неприкосновенности

Вернуть депутатскую неприкосновенность просили нардепы из пророссийской партии ОПЗЖ, уже запрещенной в Украине.

Конституционный Суд Украины 1 ноября признал законным лишение депутатской неприкосновенности, за которое проголосовали еще в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице суда.

В Конституционный Суд обратились 50 народных депутатов, которые настаивали, что закон об отмене депутатской неприкосновенности был неконституционным и принят с нарушением процедуры. Суд проанализировал закон и признал его конституционным.

"Придя к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу Закона не была нарушена, Конституционный Суд Украины признал оспариваемый Закон соответствующими Конституции Украины", — говорится в сообщении.

Отмена депутатской неприкосновенности

В 18 декабря 2019 года депутаты окончательно отменили свою неприкосновенность. За проект закона проголосовал 291 народный депутат. Это закон подписал президент Зеленский. Он вступил в силу с 1 января 2020 года.

Однако 50 депутатов Верховной Рады Украины просили Конституционный Суд оценить конституционность отмены депутатской неприкосновенности. Это представление подписали преимущественно депутаты от фракции уже запрещенной в Украине "Оппозиционная платформа – При жизни", среди которых Виктор Медвечук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и другие. Депутаты аргументировали обращение тем, что Рада не учла оговорку Конституционного Суда и не подала к нему доработанный законопроект.

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