Конструктив без иллюзий: ключевые заявления Зеленского, США и России по итогам встречи в Абу-Даби

Первый день переговоров в Абу-Даби: главные итоги, заявления и будет перемирие / © ТСН

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В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 10 ноября состоялся первый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией по завершению войны.

Встреча в Эмиратах стала первыми прямыми трехсторонними переговорами такого уровня с февраля 2026 года. Что известно о результатах первого дня переговоров в Абу-Даби, собрал ТСН.ua.

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Несмотря на заявления американской стороны о конструктивности встречи, о достижении политической договоренности по завершению войны пока не сообщалось.

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Зеленский рассказал о результатах переговоров

По завершении встречи украинская делегация доложила главе государства о ходе переговоров. Зеленский сообщил, что трехсторонний формат был конструктивным и достаточно содержательным.

«Сегодня первый день встреч в Абу-Даби — сначала был разговор с европейскими и американскими партнерами, затем — трехсторонний формат между нашей, американской и российской делегациями», — сообщил он.

По его словам, участники успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов.

Обмен пленными

По данным «Радио Свобода», стороны договорились провести «масштабный обмен пленными в ближайшее время».

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Президент Зеленский подтвердил, что на переговорах особое внимание уделили освобождению людей, находящихся в российском плену.

«Освобождение пленных — это приоритет», — подчеркнул президент.

По данным «Новости.LIVE», руководитель ОП Кирилл Буданов во время переговоров в Абу-Даби провел разговор с представителями российской делегации по поводу предстоящего масштабного обмена пленными.

Как утверждают в издании, собеседниками Буданова с российской стороны, как утверждают источники, являлись руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.

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РФ отправила на переговоры в Абу-Даби человека, готовившего покушение на Буданова

Если данные этого издания правдивы, то складывается интересная ситуация, ибо Буданов был вынужден вести переговоры с человеком, возможно, ранее готовившим покушение на него.

Напомним, руководителя департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрия Минаева Москва включила в состав своей делегации на переговорах в Абу-Даби.

По данным The Wall Street Journal, его подразделение стояло за неудачной попыткой покушения на Кирилла Буданова, когда тот еще работал в ГУР.

Что заявили в США

Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными, однако признал, что участники должны решить еще немало вопросов.

«Конечно, никто не говорит, что скоро, например, в течение следующих 24 часов, проблема будет решена. Но что действительно важно, это то, что европейцы участвуют в переговорах. Они очень тесно работали с Джаредом и Стивом (Кушнером и Уиткоффом — Ред.), которые были там на каждом шагу», — сказал глава Госдепа.

В свою очередь спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о замечательных отношениях с Владимиром Зеленским и украинской переговорной командой во время встречи в Абу-Даби.

«У нас отличные отношения с тобой, Рустем (Рустем Умеров), с Давидом (Давид Арахамия), с президентом Зеленским, с Кириллом (Кирилл Буданов), с Сергеем (Сергей Кислица), со всей вашей командой», — сказал спецпредставитель президента США.

Что требует РФ

В преддверии переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сначала нужно определить параметры будущей архитектуры безопасности, а уже потом переходить к урегулированию войны.

Фактически это означает попытку Москвы задать вопрос о завершении войны в зависимости от масштабных договоренностей между Россией и США.

Сегодня Лавров дерзко заявил, что Россия отказывается поддерживать требования Европейского Союза по немедленному прекращению огня в Украине. Он утверждает, что в ЕС якобы стремятся использовать перемирие, чтобы дать украинской армии время на восстановление сил.

Зять Трампа Джаред Кушнер во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил, что «Путин выражает готовность к миру при определенных условиях, однако российская сторона также задает вопрос о реальной готовности Украины и Европы».

Перемирие в Черном море

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина передала партнерам свои предложения о перемирии в Черном море и энергетике и теперь ждет ответа России.

Он сообщил, что на переговорах в Абу-Даби Украина озвучила три основных требования: перемирие; гарантии безопасности; встреча президентов Украины и РФ

Действительно ли США требовали от Украины «сдать» Донбасс

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американцы якобы предлагали «картографическую хитрость». Она заключается в изменении административных границ Украины, чтобы Россия могла заявить о «полном контроле» над Донбассом без фактического захвата тех городов, которые до сих пор содержат ВСУ.

Несмотря на слухи в СМИ, источники ТСН в украинской делегации опровергают предложения США по корректировке границ Донбасса.

Источник в делегации опроверг информацию о том, что американские переговорщики якобы предлагали изменить границы Донецкой и Луганской областей, что, мол, позволило бы России формально заявить о «полном контроле» над Донбассом, но без фактической передачи врагу украинских городов.

Что будет дальше

Первый раунд трехсторонних встреч завершился поздно вечером 10 ноября. Консультации и переговорные сессии возобновятся утром 11 ноября.

В свою очередь, в США настроены расширить этот трехсторонний формат, чтобы за столом переговоров были представлены не только США, Украина и РФ, но и европейские страны. Об этом заявляли госсекретарь США Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

Украинские переговорщики получили четкие инструкции от президента по дальнейшей координации с американскими и европейскими представителями для защиты национальных интересов. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, удастся ли сторонам перейти от обсуждения к конкретным договоренностям.

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