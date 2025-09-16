Посольство РФ / © www.lrt.lt

Консульство РФ в Австралии скрывает в своем здании преступника — сторонника «русского мира».

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденте ТСН Оксане Ткаченко рассказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

«Для меня самое интересное, что связано с консульством России в Сиднее, это то, что на территории Консульства уже два года проживает такой российский активист, по прозвищу Ози Коза. То есть это Семен Бойко, сын российского православного священника, рожденный в Австралии, но он так любит Путина, любит Гиркина», — говорит посол.

По словам Ткаченко, Бойко ездил на Донбасс после 2014 года.

«И он там такой активист. Боролся против ковидной этой всей вакцины. Но он достаточно такой агрессивный мужчина. Он там уже отсидел свое время, пол года там кого-то ударил», — вспоминает дипломат.

Украинский посол рассказал, что потом произошло, что Бойко пришел на демонстрацию украинский и толкнул какого-то старшего мужчину. Муж упал, ударился головой. И того Ози Коза должны были посадить на два года в тюрьму, поскольку его до срока выпустили в предыдущий раз. И он, чтобы не сесть в тюрьму, пришел в консульство России. И туда вошел и уже там два года живет в консульстве.

Отвечая на вопрос журналистки, прячет ли российское посольство преступников, Ткаченко сказал, что, по сути, так и есть.

«То есть преступник, который должен отсидеть, а он находится уже в консульстве, два года живет. И он, если выйдет за забор, его арестуют», — сказал посол.