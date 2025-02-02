Контактировала ли Украина с новой командой Трампа: Зеленский ответил

Конкретной даты встречи президентов Украины и США пока нет, но команды обеих стран работают над этим.

У Украины уже было несколько контактов с новой администрацией США на уровне советников. Более подробные договоренности могут быть между лидерами двух государств.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

"У нас было несколько контактов на уровне его special envoy – и Кит Келлог, и Майкл Уолтц, и вице-президент – также был у него контакт с моим главным советником, руководителем моего Офиса (Андреем Ермаком - ред.). Какие-то контакты есть. Они были очень неплохие, но все равно все было об общих вещах. Более подробные договоренности могут быть между мной и президентом Дональдом Трампом", - сказал президент.

Он также добавил, что Трамп более сфокусирован на внутренних вопросах США, о чем он обещал своим избирателям.

Напомним, Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом может состояться в ближайшее время.

По его данным, украинские власти намерены начать официальные разговоры и консультации сразу после инаугурации Трампа.

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