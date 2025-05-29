Контакты с Кремлем превращаются в ловушку - США не в состоянии навязать мир

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Несмотря на заявления о новой эпохе в отношениях США и России, политика Дональда Трампа в отношении Кремля вряд ли революционна. Его попытка переосмыслить отношения с Москвой, несмотря на полномасштабную агрессию России против Украины, многие воспринимают либо как предательство ценностей, либо как стратегическую игру против Китая. Однако суть остается неизменной: это продолжение курса, который администрации США проводят с конца Холодной войны.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

С 1989 года Белый дом последовательно выбирал политику привлечения России, вместо формирования устойчивой архитектуры безопасности в Европе. После распада СССР США имели возможность ограничить потенциал российского реваншизма через интеграцию Украины и Польши в стратегические оборонные структуры. Но администрация Джорджа Буша-старшего сделала ставку на Горбачева и дистанцировалась от Киева.

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Билл Клинтон также ориентировался на Москву – его команда поддержала разоружение Украины без гарантий, а России пыталась придать особый статус в европейских структурах.

Администрация Буша-младшего ненадолго сошла с курса, пытаясь согласовать с Россией новую систему ПРО. Но после атак 11 сентября США снова сместили фокус, в частности, договорившись о временном использовании баз в Центральной Азии, без долгосрочных последствий для безопасности региона.

Барак Обама сделал ставку на "перезагрузку" — и, в конце концов, оставил европейскую безопасность на обочине. Его известные слова Медведеву о «гибкости» после выборов стали символом уступок, которые не принесли результата. После вторжения РФ в Украину в 2014 году Обама позволил Франции и Германии вести отдельную игру, что ослабило западный ответ.

Администрация Джо Байдена тоже попыталась нормализовать отношения с Кремлем. Саммит с Путиным состоялся менее чем через полгода после инаугурации президента США — и всего за семь месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Намерение найти общий язык с Москвой еще раз завершилось провалом.

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Несмотря на заявления Дональда Трампа об уникальности его курса, история американской политики по отношению к России демонстрирует обратное. Без радикального излома подхода с акцентом на сдерживание, а не умиротворение новые инициативы могут повторить путь предыдущих и завершиться стратегическим провалом.

На этом фоне контакты второй администрации Трампа с Москвой выглядят отнюдь не радикальными, скорее обреченными на поражение. Единственный открытый вопрос состоит в том, сможет ли Трамп действительно действовать как политический разрушитель и осуществить то, что не удалось ни одному американскому президенту с 1989 года: дать отпор России и выйти победителем.

В рамках действующего формата переговоров Трамп не способен достичь мирного соглашения. Он уже пропустил два определенных им самим дедлайна: сначала обещал завершить войну в первый день в должности, впоследствии — первые 100 дней. Между тем, Украина проявила себя как твердый и решительный партнер в переговорах. В то же время Киев осторожно шагнул навстречу, дав согласие на участие в переговорах. Единственное условие со стороны Украины – начало диалога только после прекращения огня и без предварительных требований.

В отличие от Украины, Россия пытается использовать сам факт переговоров для достижения стратегических целей. Кремль стремится перевести разговор на тему общеевропейской системы безопасности и настаивает, что Украина должна не вести переговоры, а капитулировать. поражение — это прямой путь к конфликту с Европой и подрыву отношений с азиатскими союзниками США.

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Единственной настоящей стратегией остается повышение для Москвы цены войны так, чтоб она была обязана согласиться на переговоры. Такой подход стал бы подлинным разрывом со сложившейся традицией. Даже администрация Байдена, которая после февраля 2022 года проводила наиболее жесткую политику в отношении России со времен Холодной войны, избегала предоставления Украине критически важных вооружений из-за опасений спровоцировать эскалацию. Такая осторожность привела к десяткам тысяч погибших украинцев и лишила Украину возможности создать стратегическую наступательную угрозу, которая бы заставила Кремль сесть за стол.

Чтобы заставить Россию договариваться, санкций недостаточно — они работают слишком медленно. Радикально новая политика предполагает смену приоритетов: в центре внимания Вашингтона должна оказаться не Россия, а Украина, Польша и страны Балтии. Такой подход означал бы полноценное привлечение американских военных штабов, разведки и других ресурсов к формированию военного присутствия в Украине под европейским лидерством, но при поддержке США.

Это обеспечило бы не только сохранение украинского суверенитета, но и четкий сигнал Москве о новых красных линиях. Он заключался бы в том, что любое дальнейшее насилие вызовет немедленную реакцию: полномасштабные поставки западного вооружения Украине, включая поддержку ударов на территории России. Без медленных опрокидываний F-16 или Himars с максимальным привлечением американской техники. Кроме того, Вашингтон должен активизировать разведывательные операции против российских агентов в Европе и оказывать целенаправленное давление на режимы в Беларуси, Грузии и самой России, если Москва откажется от добросовестного диалога.

В этом контексте слова Трампа о том, что Путин просто подталкивает его, звучат особенно показательно. Единственным ответом на этот вызов может быть эффективное сдерживание. Если же этого не будет — история американских поражений в политике по отношению к России снова повторится.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты опрокинули стратегические бомбардировщики B-52H на авиабазу Морон в Испании в рамках операции Bomb Task Force Europe (BTF). Этот шаг является частью долгосрочной стратегии демонстрации силы в Европе, Африке и на Ближнем Востоке с четким сигналом о готовности к действиям.