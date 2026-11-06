Контракт Украины на Starshield заканчивается в 2027 году: Киев хочет переговоров с США

SpaceX / © Associated Press

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Контракт Украины с правительством США о доступе к Starshield истекает в середине 2027 года. Киев хочет начать переговоры раньше времени, чтобы выяснить условия дальнейшего сотрудничества.

Об этом временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник рассказал во время встречи с журналистами в Вашингтоне, сообщает Reuters .

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По словам дипломата, согласование нового контракта потребует времени. В точный месяц завершения действующего соглашения он не назвал.

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Сеник также заявил, что Украина до сих пор не получила объяснений по поводу ограничений работы Starshield, с которыми военные столкнулись в октябре. По данным Reuters, они усложнили перехват российских ударных дронов и заставили отменить часть сделок. Киев обращался в Белый дом, Пентагон и SpaceX, однако ответов, по словам дипломата, не получил.

Ограничение Starlink – главное:

Ограничение скорости Starshield сервиса Starlink, разработанного для военных целей, остановило ключевые операции. В частности, в результате Украины не может сбивать вражеские реактивные «Шахеды». Западные медиа со ссылкой на информированные источники сообщили, что Илон Маск лично приказал ограничить Starlink для Украины.

Впоследствии была информация, что Трамп позвонил по телефону Маске и попросил его восстановить Starlink для Украины. Однако 22 октября Владимир Зеленский заявил, что США не возобновили полноценную работу Starlink в Украине. Однако профильные специалисты и дипломаты продолжают работу над этим вопросом.

Уже 24 октября Зеленский сообщил важную новость о Starlink . По словам президента, Starlink и Starshield возобновили работу на скорости, которая была до введения ограничений.

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