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"Контрактники из США помогают готовить химические провокации в Украине": какую дезинформацию распространяет российская пропаганда

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
195
Время на прочтение
1 мин
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"Контрактники из США помогают готовить химические провокации в Украине": какую дезинформацию распространяет российская пропаганда

Фото: Pexels

Враг продолжает распространять всяческие чепухи.

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 2 декабря 2022 года оккупанты распространили:

  • Дезинформацию

Постоянный представитель России при Организации по запрету химического оружия А. Шульгин заявил, что у России есть информация о том, что контрактники с США помогают готовить химические провокации в Украине. Также он назвал угрозу применения химического оружия в Украине «сформированной и хранящейся».

  • Манипуляцию

В ответ на идею создания «спецтрибунала для России» в МИД РФ заявили, что «Москва требует, чтобы Париж не делил людей на «правильных» и «неправильных» и изучил преступления украинских националистов… Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления украинских войск и сознательно умалчивает их».

  • Фейк

Луганский коллаборант А. Марочко заявил, что «после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях украинских войск в Вооруженных силах Украины возросло количество дезертиров».

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Дата публикации
Просмотры
195
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