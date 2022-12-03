"Контрактники из США помогают готовить химические провокации в Украине": какую дезинформацию распространяет российская пропаганда

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 2 декабря 2022 года оккупанты распространили:

Дезинформацию

Постоянный представитель России при Организации по запрету химического оружия А. Шульгин заявил, что у России есть информация о том, что контрактники с США помогают готовить химические провокации в Украине. Также он назвал угрозу применения химического оружия в Украине «сформированной и хранящейся».

Манипуляцию

В ответ на идею создания «спецтрибунала для России» в МИД РФ заявили, что «Москва требует, чтобы Париж не делил людей на «правильных» и «неправильных» и изучил преступления украинских националистов… Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления украинских войск и сознательно умалчивает их».

Фейк

Луганский коллаборант А. Марочко заявил, что «после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях украинских войск в Вооруженных силах Украины возросло количество дезертиров».

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