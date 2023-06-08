"Контрнаступление приближается": в Конгрессе США просят Байдена передать Украине ракеты ATACMS — Politico

Группа членов Палаты представителей США усиливает давление на администрацию Байдена по отправке Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

Об этом пишет Politico.

"Война в Украине стала конфликтом на истощение. Мы можем и должны помочь выйти из этого тупика. Путем быстрого предоставления украинским силам этих дополнительных возможностей, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и процветающий мир", – заявили законодатели.

Поклонники отправки ATACMS говорят, что ракеты выпускаются из высокомобильных артиллерийских зенитно-ракетных систем, которые уже отправлены в Украину. Поэтому украинские военные не будут нуждаться в длительной подготовке и/или материально-технической цепочке и смогут использовать ракеты уже сейчас.

В письме-призыве к Байдену также содержится просьба одобрить отправку другого современного оружия, в том числе американских истребителей F-16 и дополнительных средств противовоздушной обороны Patriot. Американские парламентарии также призывают лидера США ускорить передачу танков M1 Abrams, которые должны прибыть в Украину только к концу года.

Издание утверждает, что в последние недели сопротивление администрации Байдена отправке ракет ATACMS Украине ослабляется. Сам Джо Байден недавно дал понять, что, возможно, готов отправить ATACMS. Отвечая на вопрос, может ли Вашингтон согласиться предоставить ракеты, он сказал, что этот вариант еще рассматривается. Позже представитель Белого дома заявил, что политика администрации не изменилась.

Следует отметить, что тактическая ракетная система с дальностью 290 миль (около 460 км) почти в четыре раза превышает дальность ракет, находящихся сейчас на вооружении Украины. Интенсивные дебаты по этим ракетам продолжаются уже около года. Тогда советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан опасался, что отправка ATACMS может привести к тому, что война в Украине перерастет в Третью мировую войну. Мол, Украина может использовать это оружие для ударов глубоко внутри территории России.

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