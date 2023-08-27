Контрнаступление Украины еще может удивить критиков — The Washington Post

Дэвид Петреус, генерал армии США в отставке, был командующим наращиванием войск в Ираке, Центральным командованием США и НАТО/США, а Фредерик В. Каган является старшим научным сотрудником и директором проекта критических угроз Американского института предпринимательства.

Они проанализировали контрнаступление Украины, пишет The Washington Post.

Быстрого украинского прорыва и наступления, на которые многие надеялись, не произошло. В последние недели освещение в средствах массовой информации стало мрачнее из-за отрывочных журналистских отчетов по фронту и оценки разведки западных аналитиков. Новости не были отличными. Борьба с Россией оказалась кровавой и медленной очень тяжелой задачей.

«Но наблюдателям было бы мудро смягчить свой пессимизм. Война не идет линейно. Защитники могут держаться в течение длительного времени, а затем внезапно сломать, позволяя нападающему добиться быстрых успехов, прежде чем защита укрепится дальше в тылу. Украинцы стремятся создать именно такой эффект — есть основания полагать, что они могут. Наступление Украины далеко от завершения. Фактически, это все еще на ранних стадиях — только через 10 недель, что, вероятно, продлится, по меньшей мере, еще четыре месяца», — говорится в сообщении СМИ.

Проникнуть глубоко в современную оборону, такую, как россияне создали на юге Украины, является трудной задачей для любой армии. Вооруженные силы США делали это дважды за современную память, оба раза против Ирака. В 1991 году, после 39-дневных ударов по иракским войскам с воздуха, возглавляемая США коалиция численностью 650 000 военнослужащих проникла и обошла оборону Ирака, разгромив иракскую армию за 100 часов. В 2003 году меньшие силы под руководством США уничтожили сильно заброшенную иракскую армию за несколько недель.

У Украины нет никакого преимущества, которое имели Соединенные Штаты в этих операциях. В обоих случаях, связанных с Ираком, коалиционные силы выиграли от господства в воздухе, тогда как украинская авиация не может действовать над российскими линиями и не может помешать российским самолетам и вертолетам поражать их собственные наступающие войска. А Украине дали слишком мало бронированных прорывных систем.

Россияне также воевали гораздо лучше, чем иракцы — и лучше, чем ожидали многие аналитики, учитывая неуязвимые показатели России к тому времени в войне. Российские войска подготовили разветвленную оборону в глубину, состоящую из широких глубоких полос умело поставленных мин, противотанковых рвов и других препятствий. Военные, оснащенные беспилотниками, ведут мощный артиллерийский огонь по любым украинским подразделениям, пытающимся пройти. В более широком плане российская армия заняла эластичную оборону, при которой ее войска сначала отступают, а затем контратакуют, когда украинские войска понесут потери и начинают уставать.

Все эти факторы делают украинское контрнаступление чрезвычайно жестким. Но как один из нас имел возможность наблюдать во время тяжелых первых месяцев всплеска 2007 года в Ираке, тяжелое не безнадежно.

Украинские войска продвигаются по двум ключевым направлениям — в центральной Запорожской области в районе Роботиного по дороге на Токмак и Мелитополь и на востоке Запорожской области к югу от Великой Новоселки на рубеже в направлении Бердянска. Похоже, что украинцы пробили по крайней мере передний пояс российских мин и оборонительных сооружений в обоих районах, и их продвижение в районе Роботино, похоже, ускоряется. Они также вернули некоторые значительные территории вокруг Бахмута, являющегося единственным городом, который Россия смогла захватить во время своего дорогого наступления прошлой зимой.

Постепенные достижения Украины являются частью больших усилий, которые начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин назвал голодать, растягиваться и бить. Украинские войска укрепляют оборону России, атакуя в нескольких точках вдоль 600-мильного фронта. Они также истощают активы на оккупированной Россией территории, выводя артиллерийские подразделения, штабы и районы дислокации резервных сил, а также нацеливаясь на ключевые составы поставок и маршрутов, чтобы усложнить Россию поддержку своей обороны. Проще говоря, Украина давит на оппонента, пока что-то не сломается, тогда они забросят резервы и нанесут удар.

Российские передовые силы, вероятно, устали, если не истощились. Некоторые из них держали оборону по крайней мере с начала контрнаступления 4 июня, а многие были на месте гораздо дольше. Новые подразделения не были замещены. Также непонятно, насколько сильно заминированы или укомплектованы вторичные оборонительные линии России, но есть веские основания сомневаться, что россияне имеют большое количество удерживающих их высококвалифицированных солдат. Самое важное, что России не хватает больших оперативных резервов. Это означает, что любой украинский прорыв действующих линий будет трудно закрыть.

Это то, на что делает ставку Украина. Небольшое нарушение может дать относительно внезапную и быструю прибыль. Если они материализуются, то паника среди российских войск может увеличить возможности Украины для сохранения своей динамики.

Ранее экскомандир полка "Азов" и заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин выразил убеждение, что оккупированный Крым придется возвращать военным путем. РФ не понимает никакого другого языка, кроме языка силы.

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