"Контроль вернут через 2-3 дня": посол Казахстана о ситуации в стране

"Контроль вернут через 2-3 дня": посол Казахстана о ситуации в стране

Страны ОДКБ отправят в Казахстан около 3 тысяч военных.

Власти Казахстана вернут полный контроль над ситуацией в стране в течение 2-3 дней.

Такое мнение в комментарии "Украина 24" высказал посол Казахстана Дархан Калетаев.

По его словам, страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности направят не менее 3000 военных.

"В стране объявлена чрезвычайная ситуация. В городе Алматы проводится зачистка экстремистов. К сожалению, очень тяжело видеть такие кадры из родного города. Но я думаю, что в течение двух, максимум трех дней вся ситуация будет полностью под контролем во всех регионах", — сказал посол.

Он добавил, что пока неизвестно, сколько жертв уже принесли события в Казахстане.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

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