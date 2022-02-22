"Копировальный аппарат хорошо работает": постпред Украины в ООН сравнил заявление о "независимости" ОРДЛО с аналогичным по Грузии

"ООН больна. Она однозначно пострадала от вируса, распространяемого Кремлем", — подчеркнул Сергей Кислица.
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в начале своего выступления во время заседания Совбеза ООН снял маску и заявил, что вирус, от которого пострадала ООН, распространяется Кремлем. По его словам, все страны ООН оказались под угрозой нападения и напомнил, какие страны уже оккупировала Россия.
Признание "независимости" так называемых самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" украинский дипломат назвал выходом России из Минских соглашений.
Он призвал членов ООН выполнить свою миссию, чтобы защитить Украину. Также он призвал РФ перечитать заявление генсека ООН о нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины.
Киев призвал РФ отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться за стол переговоров.
"ООН больна. Она однозначно пострадала от вируса, распространяющего Кремль", — снова подчеркнул Сергей Кислица.
"Мы на своей территории. Мы никому ничего не должны. Мы никому ничего не отдадим", — заметил представитель Киева.
Он добавил, что вчера РФ повторила заявление по Грузии в 2008 году. "Слово в слово скопировали. Никакого творчества", — добавил он, демонстрируя членам Совбеза ООН одинаковые куски текста, которые были выделены в обоих заявлениях. "Копировальный аппарат хорошо работает", — отметил украинский дипломат.
"Кто станет следующим? Это открытый вопрос", — риторически заметил украинский постпред.
Поскольку Киев хочет мира на Донбассе, он призвал Совбез принять меры по его восстановлению.
После выступления украинского дипломата слово имел представитель Германии, а затем постоянный представитель России Василий Небензя, который к тому же был председательствующим на заседании Совбеза ООН, просто закрыл его — без голосования, обсуждения или резолюций.
"Список представителей исчерпан, заседание закрывается", — такими словами закончилось заседание Совета Безопасности ООН.
Практически все участники призывали к выполнению Минских соглашений и сохранению территории Украины в международно-признанных границах, а также выступили за вывод российских войск с оккупированных территорий.
Напомним, что ранее большинство стран во время заседания Совбеза ООН поддержали Украину из-за беспокойства из-за признания Россией "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", однако постоянный представитель России Василий Небензя выразил противоположную позицию.
Добавим, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.
Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.
Ранее временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что РФ неправильно трактует Минские соглашения и затрудняет достижение компромисса по Донбассу.
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