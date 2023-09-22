Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь — Зеленский

Президент Украины подытожил очень важный визит в Вашингтон с очень весомыми результатами.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой визит в США, в частности, в Белый дом.

Об этом он сообщил в соцсетях.

«Встреча с президентом Байденом, с его командой. Есть новый оборонный пакет : ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства. И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства! Копродукция в «защитнике» с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО. Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы вместе усилить свободу и защиту жизни. Это будет иметь глобальные положительные результаты. Спасибо, господин президент Байден!», — заявил глава государства.

«Спасибо Конгрессу – обе партии, обе палаты. Сегодня начал день в столице Америки именно с Конгресса – откровенных, подробных разговоров. Я почувствовал доверие – доверие, которое всегда является основой единства. Четкие откровенные вопросы членов Палаты представителей и сенаторов. Прямые ответы. Были встречи сегодня и в Пентагоне – важны разговоры об оборонной поддержке», — сказал Зеленский.

«Продолжаем работать ради усиления Украины. Спасибо всем, кто нам помогает! Слава всем нашим воинам! Обязательно победим! Слава Украине!», – резюмировал президент.

Напомним, ранее Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи.

Также Пентагон объявил о дополнительной помощи безопасности Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Байден встал, чтобы пожать руку Зеленскому! Есть первые договоренности.

Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

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