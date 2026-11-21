Андрей Сибига / © Associated Press

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на выпады главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что Киев и юго-восток Украины являются «исконно российскими землями».

Сибига отметил, что жители Стародубщины, Кубани, Восточной и Северной Слобожанщины (нынешняя территория Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Воронежской областей и Краснодарского края) на протяжении веков общались на украинском языке.

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«Так, может, и нам требовать вернуть эти исконные украинские земли? А заодно и Желтый, Серый и Зеленый Клинья — заселенные украинцами земли в Поволжье, на юге Сибири и на Дальнем Востоке?» – написал министр в соцсети Х.

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Сибига отметил, что именно Устав Организации Объединенных Наций и международное право определяют границы государств, а не «исторические грезы».

Что предшествовало

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд агрессивных и манипулятивных заявлений об Украине, поставив под сомнение ее историческое право на собственную территорию и обвинив украинские власти в якобы насаждении «пещерной русофобии».

В частности, он назвал юго-восток и часть центра Украины, включая Киев, «исконно русскими землями».

«Юго-восток Украины и большая часть Центральной Украины, в том числе Киев, — это, безусловно, исконно российские земли. Там живет народ, который крестился в одной купели с нами, откуда мы все ушли», — сказал российский министр.

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