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Корецкий заговорил об ошибках Кима: Кабмин рассмотрит петицию об увольнении министра
Премьер-министр Сергей Корецкий в Верховной Раде заверил, что правительство рассмотрит петицию об увольнении Виталия Кима в соответствии с действующим законодательством.
Кабинет министров Украины рассмотрит петицию с требованием уволить министра по делам ветеранов Виталия Кима. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство должным образом рассмотрит обращение, а результаты рассмотрения будут обнародованы. По его словам, он уже лично пообщался с Кимом, и стороны сделали выводы относительно допущенных ошибок.
Об этом Корецкий заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Трансляция заседания велась на YouTube-канале «Рада».
Геращенко потребовала отставки министров
Вопрос о кадровых решениях в правительстве подняла народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
Она обратила внимание премьер-министра на присутствие в Кабмине чиновников, чьи имена фигурировали в материалах так называемых «коррупционных пленок». Среди них депутат упомянула министра по делам ветеранов Виталия Кима и министра по восстановлению и инфраструктуре Николая Калашника.
Геращенко призвала Корецкого уйти в отставку вместе с чиновниками, в отношении которых возникли вопросы, чтобы, по её словам, помочь президенту Владимиру Зеленскому и правительству сохранить лицо.
Кабмин публично отреагирует на петицию
В ответ Корецкий заверил, что правительство рассмотрит петицию об увольнении Виталия Кима в соответствии с действующим законодательством.
«Мы рассмотрим петицию в соответствии с действующим законодательством. Министерство юстиции в настоящее время изучает это обращение. Будет дана соответствующая реакция, и она, безусловно, будет обнародована», — заявил премьер-министр.
Он также подтвердил, что уже провел личную беседу с министром по делам ветеранов. По словам главы правительства, они обсудили ситуацию и сделали выводы относительно допущенных ошибок.
«Мы обсуждали это, разговаривали, делали выводы из ошибок. Поэтому главное, даже если ошибки и допускаются, — быстро делать выводы, исправлять эти ошибки и двигаться дальше», — подчеркнул Корецкий.
Что ответил Корецкий о Калашнике
Отдельно премьер-министр прокомментировал вопрос, касающийся министра по восстановлению и инфраструктуре Николая Калашника.
Он заявил, что готов оперативно реагировать на официальные процессуальные решения правоохранительных органов в отношении правительственных чиновников.
«Если возбуждено уголовное дело, если есть подозрение, если вынесен приговор — моя реакция будет мгновенной», — заверил глава правительства.
В то же время Корецкий поставил под сомнение достоверность части материалов, опубликованных в СМИ, предположив, что в них присутствуют элементы заказного характера.
«На данном этапе есть определенные материалы, в которых, я бы даже сказал, прослеживается элемент заказного характера. Но, помимо всего прочего, мы подробно этим занимаемся, сейчас изучаем эту ситуацию. Это если вы говорите о материалах, которые появлялись в прессе», — добавил премьер-министр.
Напомним, ранее в расследовании журналистов Bihus.Info появилась информация о том, что министр по делам ветеранов Виталий Ким и его семья могут пользоваться активами, которых нет в его декларациях. Речь идет о квартире и парковочном месте в столичном ЖК «Новопечерские липки», Porsche Macan и охотничьих угодьях площадью 18 тысяч гектаров в Черкасской области. Сам чиновник отрицает пользование частью этих активов.