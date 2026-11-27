Виталий Ким

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Кабинет министров Украины рассмотрит петицию с требованием уволить министра по делам ветеранов Виталия Кима. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство должным образом рассмотрит обращение, а результаты рассмотрения будут обнародованы. По его словам, он уже лично пообщался с Кимом, и стороны сделали выводы относительно допущенных ошибок.

Об этом Корецкий заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Трансляция заседания велась на YouTube-канале «Рада».

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Геращенко потребовала отставки министров

Вопрос о кадровых решениях в правительстве подняла народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

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Она обратила внимание премьер-министра на присутствие в Кабмине чиновников, чьи имена фигурировали в материалах так называемых «коррупционных пленок». Среди них депутат упомянула министра по делам ветеранов Виталия Кима и министра по восстановлению и инфраструктуре Николая Калашника.

Геращенко призвала Корецкого уйти в отставку вместе с чиновниками, в отношении которых возникли вопросы, чтобы, по её словам, помочь президенту Владимиру Зеленскому и правительству сохранить лицо.

Кабмин публично отреагирует на петицию

В ответ Корецкий заверил, что правительство рассмотрит петицию об увольнении Виталия Кима в соответствии с действующим законодательством.

«Мы рассмотрим петицию в соответствии с действующим законодательством. Министерство юстиции в настоящее время изучает это обращение. Будет дана соответствующая реакция, и она, безусловно, будет обнародована», — заявил премьер-министр.

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Он также подтвердил, что уже провел личную беседу с министром по делам ветеранов. По словам главы правительства, они обсудили ситуацию и сделали выводы относительно допущенных ошибок.

«Мы обсуждали это, разговаривали, делали выводы из ошибок. Поэтому главное, даже если ошибки и допускаются, — быстро делать выводы, исправлять эти ошибки и двигаться дальше», — подчеркнул Корецкий.

Что ответил Корецкий о Калашнике

Отдельно премьер-министр прокомментировал вопрос, касающийся министра по восстановлению и инфраструктуре Николая Калашника.

Он заявил, что готов оперативно реагировать на официальные процессуальные решения правоохранительных органов в отношении правительственных чиновников.

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«Если возбуждено уголовное дело, если есть подозрение, если вынесен приговор — моя реакция будет мгновенной», — заверил глава правительства.

В то же время Корецкий поставил под сомнение достоверность части материалов, опубликованных в СМИ, предположив, что в них присутствуют элементы заказного характера.

«На данном этапе есть определенные материалы, в которых, я бы даже сказал, прослеживается элемент заказного характера. Но, помимо всего прочего, мы подробно этим занимаемся, сейчас изучаем эту ситуацию. Это если вы говорите о материалах, которые появлялись в прессе», — добавил премьер-министр.

Напомним, ранее в расследовании журналистов Bihus.Info появилась информация о том, что министр по делам ветеранов Виталий Ким и его семья могут пользоваться активами, которых нет в его декларациях. Речь идет о квартире и парковочном месте в столичном ЖК «Новопечерские липки», Porsche Macan и охотничьих угодьях площадью 18 тысяч гектаров в Черкасской области. Сам чиновник отрицает пользование частью этих активов.

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